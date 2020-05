OPPO Find X2 Pro, vi piace la pelle vegana? Ci sarà anche verde

Non avrà una tecnica di full screen come il suo predecessore, ma OPPO Find X2 Pro ha trovato un altro modo per distinguersi dalla massa. Non sul davanti, bensì sul dietro: il top 2020 sfoggia una back cover realizzata in pelle vegana. Cos'è la pelle vegana? Beh, prendetelo come un modo più “elegante” per chiamare quella che comunemente viene definita ecopelle.

La pelle vegana di OPPO Find X2 Pro si prepara a tingersi di verde

In fase di presentazione, OPPO Find X2 Pro venne annunciato in due varianti differenti: una è in ceramica ed è disponibile unicamente nella colorazione Nera. L'altra è, appunto, quella Vegan Leather, inizialmente proposta nella tinta Arancione e successivamente anche in Grigio (ma solo in Cina). A questa se ne aggiungerà un'altra, questa volta in una colorazione Verde dalle tonalità più fredde. Come per quella grigia, anche questa versione sarà destinata soltanto al mercato cinese, almeno inizialmente.

Disponibile da oggi alla vendita in Italia, la variante Green Vegan Leather sarà lanciata in Cina dal 25 maggio. A tal proposito, come si comporta la pelle vegana quando maltrattata? Ve lo spiega JerryRigEverything!

