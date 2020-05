OPPO Find X2 Pro Lamborghini, X2 Neo e X2 Lite in Italia: disponibili su Amazon

Il mese di aprile si sta rivelando a dir poco proficuo per il catalogo OPPO. A marzo c'è stato il debutto della serie OPPO Find X2 Pro (da noi recensita), composta anche da una versione extra-lusso Lamborghini Edition. A questi due sono poi seguiti altri dispositivi, fra cui Ace 2, A92s e A12. Ma sempre la serie X2 si è ulteriormente arricchita di due modelli sotto il nome di OPPO Find X2 Neo e X2 Lite. Per entrambi il debutto è avvenuto in maniera improvvisa: dopo essere stati avvistati in rete, sono stati listati sul sito di alcune divisioni europee. Ma adesso arriva l'ufficialità anche per l'Italia, dandoci modo di capire a che prezzo saranno acquistabili.

Aggiornamento 20/05: da oggi OPPO Find X2 Neo e Lite sono disponibili su Amazon Italia. Trovate tutto a fine articolo.

Display AMOLED da 6.7″ Quad HD+ (3168 x 1440 pixel) con densità di 513 PPI, refresh rate a 120 Hz e protezione Gorilla Glass 6;

(3168 x 1440 pixel) con densità di 513 PPI, refresh rate a e protezione Gorilla Glass 6; dimensioni di 165.2 x 74.2 x 8.8 mm per 207 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 ;

; GPU Qualcomm Adreno 650 ;

; 12 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 512 GB di storage UFS 3.0;

di storage UFS 3.0; lettore ID sotto al display;

tripla fotocamera da 48+48+13 MP f/1.7-2.2-3.0, lenti 7P, doppio OIS, grandangolo, teleobiettivo periscopico con lenti 5P e zoom ibrido 10X (digitale 60X);

f/1.7-2.2-3.0, lenti 7P, doppio OIS, grandangolo, teleobiettivo periscopico con lenti 5P e zoom ibrido 10X (digitale 60X); selfie camera da 32 MP f/2.4;

f/2.4; supporto dual SIM 4G e 5G, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo;

batteria da 4260 mAh con ricarica rapida Super VOOC 2.0 da 65W ;

con ricarica rapida Super VOOC 2.0 da ; sistema operativo Android 10 con ColorOS 7.1.

OPPO Find X2 Neo porta il 5G nei mid-range

Display AMOLED da 6.5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate a 90 Hz ;

(2400 x 1080 pixel) con refresh rate a ; dimensioni di 159.4 x 72.4 x 7.7 mm per 171 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G ;

; GPU Qualcomm Adreno 620;

12 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 256 GB di storage UFS 2.1;

di storage UFS 2.1; lettore d'impronte nel display e riconoscimento facciale;

quad camera da 48+8+13+2 MP con apertura f/1.8-2.4-2.2-2.4, grandangolo, teleobiettivo ibrido 5x, macro, autofocus PDAF e flash LED;

con apertura f/1.8-2.4-2.2-2.4, grandangolo, teleobiettivo ibrido 5x, macro, autofocus PDAF e flash LED; fotocamera frontale da 32 MP ;

; supporto dual SIM 4G e 5G , Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo;

, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo; batteria da 4.025 mAh con ricarica VOOC 4.0 da 30W;

con ricarica VOOC 4.0 da 30W; sistema operativo Android 10 con ColorOS 7.

OPPO Find X2 Lite è come il Neo, ma più modesto

Display OLED da 6.4″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9, con densità di 412 PPI e protezione Gorilla Glass 5;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9, con densità di 412 PPI e protezione Gorilla Glass 5; dimensioni di 160.3 x 74.3 x 7.96 mm per 180 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765 ;

; GPU Qualcomm Adreno 620;

8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128 GB di storage non espandibile;

di storage non espandibile; lettore d'impronte nel display;

quad camera posteriore da 48+8+2+2 MP f/1.7-2.2-2.4-2.4, grandangolare da 116°, Portrait e macro, autofocus PDAF e flash LED;

f/1.7-2.2-2.4-2.4, grandangolare da 116°, Portrait e macro, autofocus PDAF e flash LED; selfie camera da 32 MP f/2.0;

f/2.0; supporto dual SIM 4G e 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou, USB Type-C;

batteria da 4025 mAh con ricarica rapida VOOC 4.0 a 30W;

con ricarica rapida a 30W; sistema operativo Android 10 con ColorOS 7.

Prezzo e disponibilità

Si parte da un prezzo di 499€ per il meno costoso dei tre, ovvero OPPO Find X2 Lite, per passare ai 699€ necessari per OPPO Find X2 Neo. Concludiamo con i 1999€ di listino per OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition. Registrandovi sul sito promozionale dal 4 al 24 maggio ed acquistando uno fra X2 Pro Lamborghini e X2 Neo entro il 30 giugno riceverete in omaggio un paio di cuffie TWS OPPO Enco Free ed un Bluetooth Speaker. Registrandosi dal 25 maggio al 10 luglio si riceveranno solamente le cuffie. Nel caso in cui l'acquisto riguardi X2 Lite, invece, al posto delle Enco Free si avranno le OPPO Enco W31.

