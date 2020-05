OPPO Find X2 Pro testato da JerryRigEverything: molto meglio di Find X

OPPO Find X è stato uno smartphone capace di far sussultare il cuore a tutti gli amanti della tecnologia. Quando ancora si cercava di capire come nascondere al meglio la selfie camera, OPPO lasciò tutti a bocca aperta. Il sistema meccanico era in grado di far alzare la scocca e svelare l'intero comparto fotografico, pur lasciando dietro di sé dei dubbi. Principalmente sull'integrità della struttura del telefono, dimostratasi poco resistente nelle mani di JerryRigEverything. Sarà lo stesso anche per OPPO Find X2 Pro?

LEGGI ANCHE:

OPPO Reno 4 con quad cam “bizzarra”: nuova foto dal vivo

I test di resistenza eseguiti su OPPO Find X2 Pro sono passati a pieni voti

Di una cosa siamo piuttosto certi: OPPO realizza prodotti curati dal punto di vista ingegneristico. Il caso di OPPO Find X non era da associare ad una mancanza sotto questo profilo, quanto per la sua natura atipica che giocoforza ne indeboliva la scocca. Non è il caso dei modelli successivi, come dimostrato da OPPO Reno e della sua “pinna di squalo”. Né tantomeno per OPPO Find X2 Pro, strutturato in maniera decisamente più canonica, senza fare affidamento a meccanismi strani.

Le prove di resistenza di JerryRigEverything non hanno evidenziato alcuna pecca, anche se OPPO Find X2 Pro ha effettivamente qualcosa che gli altri telefoni non hanno. Il posteriore è fatto in quella che viene definita come “Vegan Leather“, un nome più carino per intendere l'ecopelle. Da uno smartphone da 1000€ ci si potrebbe aspettare una copertura in vera pelle, ma il risultato che si ottiene è comunque soddisfacente. Quello che è certo è che, pur cascando rovinosamente per terra, la back cover non si scheggerà (ma occhio al display curvo!).

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu