OPPO Find X2 Pro e l’Antartide protagonisti del documentario di National Geographic

Stiamo ancora aspettando di vederlo al debutto ufficiale in Italia, ma OPPO Find X2 Pro ha già dimostrato i propri assi nella manica. Uno di questi risiede nel comparto fotografico che, secondo DxOMark, è secondo soltanto a Huawei P40 Pro. Anche per questo National Geographic ha accettato di buon grado di collaborare con OPPO per la realizzazione di “Uncover Antarctica“, documentario realizzato dalla film-maker e fotografa Michaela Skovranova.

Il docufilm targato National Geographic ha come protagonista la spedizione del team di Michaela, partito dalla punta meridionale del Sud America, più precisamente da Ushuaia, in Argentina. Il percorso affrontato vede il raggiungimento dal Drake Passage, il lembo di mare che separa Cile ed Antartide, dove prosegue il viaggio.

“Non avrei mai immaginato che fosse possibile scattare foto come queste con uno smartphone. Foto che tengono testa ad una macchina fotografica professionale in termini di nitidezza e luminosità. Le funzioni di OPPO Find X2 Pro includono due sensori da 48 MP e uno zoom ibrido 10x, caratteristiche che permettono di scattare foto capaci di lasciare senza parole qualsiasi fotografo e regista“.

Queste sono le dichiarazioni di Michaela, la quale ha potuto saggiare con mano le potenzialità multimediali del top di gamma OPPO. Non soltanto in termini di foto ma anche di video, grazie alla stabilizzazione Ultra Steady, particolarmente utile quando si solcano mari agitati. Senza contare la modalità Ultra Night Mode 3.0, con cui mantenere nitidezza e luminosità anche in contesti di scarsa luminosità. Ultima ma non ultima la tecnologia Audio 3D per la registrazione di un audio all'altezza delle immagini.

Vi ricordiamo che OPPO Find X2 Pro sarà disponibile in Italia partire dal 22 maggio al prezzo di listino di 1.199€.

