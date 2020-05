OPPO: cambiano le strategie in Europa, nuova sede centrale a Düsseldorf

OPPO punta seriamente al mercato europeo e dopo i successi degli ultimi due anni ottenuti in Europa in paesi come Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito e Svizzera, oltre alla nuova partnership con Vodafone, ha deciso di aprire una sede centrale a Düsseldorf, in Germania, al fine di avere un segmento mirato proprio per i mercati del Vecchio Continente.

OPPO: Germania punto strategico per costruire basi solide per l'Europa Occidentale

La scelta di OPPO di creare un HUB in Germania nasce dal fatto che il paese mittel-europeo è uno dei punti nevralgici della tecnologia in Europa, nonché uno dei mercati principali in ambito smartphone. Il colosso cinese infatti, punta spesso ad installare team locali, in modo da adattarsi completamente al mercato che si va ad occupare. Tutto questo al fine di creare una forte sinergia con il direttivo cinese senza spostarsi dal cuore del Vecchio Continente.

Queste le parole del CEO di OPPO per l'Europa Centrale, Maggie Xue: “Siamo lieti di annunciare l'apertura del nostro ufficio HUB a Düsseldorf. Questo ulteriore risultato legato al nostro sviluppo conferma il successo di OPPO in Europa. Siamo orgogliosi di quanto realizzato finora e siamo convinti che questa nuova organizzazione ci permetterà di spingerci ancora più lontano nel supporto alle nostre sedi locali e nella realizzazione dei nostri piani di sviluppo per consolidare una presenza ancora più forte in Europa“.

Grandi progetti attendono quindi il brand di Tony Chen, che vuole ergersi a must have anche alle nostre latitudini.

