OPPO Enco Free ed Enco W31 ufficiali in Italia: le cuffie TWS debuttano su Amazon

La compagnia cinese ha lanciato in Italia le sue cuffie TWS OPPO Enco Free ed Enco W31, disponibili già a partire da oggi nello store ufficiale del brand presente su Amazon. Insomma, l'azienda fa un ulteriore passo avanti nella costruzione di un vero e proprio ecosistema integrato anche per il mercato italiano che, nel corso dei prossimi mesi… si arricchirà con OPPO Watch (già presentato in patria). Ma per ora concentriamoci sulle nuove cuffie True Wireless: ecco tutti i dettagli sui due modelli!

Tutto quello che c'è da sapere sulle nuove cuffie TWS di OPPO

Enco Free

1 di 2

Le nuove cuffie OPPO Enco Free – qui trovate tutti i dettagli dal lancio in patria – rappresentano una piccola rivoluzione nel mondo dell'audio senza fili e a trasmissione Bluetooth, che raggiunge una latenza fino a 120 ms – tra le più basse del settore – per una sincronizzazione AV più fluida. Le cuffie TWS sono anche tra le prime cuffie wireless del comparto dotate di altoparlanti ultra-dinamici, che garantiscono una riproduzione precisa dei battiti della batteria e dei bassi.

Enco W31

Le cuffie OPPO Enco W31 – qui trovate tutti i dettagli – invece, sono l'alternativa più economica della serie Enco, ma con un audio potente. Gli utenti possono sperimentare rinnovate e diverse modalità audio: una per migliorare la musica pop e classica, basata sul livellamento dell'audio su tutta la frequenza e un'altra per il rock e l'EDM, migliorando le basse frequenze. Inoltre, è possibile sfruttare i potenti microfoni interni disponibili su ogni lato e di un sistema di cancellazione del rumore ambientale progettato per bloccare il rumore di fondo durante le chiamate.

OPPO Enco Free e Enco W31 in Italia – Prezzo e disponibilità

Il prezzo delle nuove cuffie TWS OPPO Enco Free e Enco W31 è – rispettivamente – di 169€ e 99€. Entrambi i prodotti possono essere acquistati nello store del brand presente su Amazon, con tanto di spedizione Prime. In basso trovate i link all'acquisto, che vi rimandano direttamente al portale di e-commerce.

