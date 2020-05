Il produttore cinese potrebbe avere in mente una soluzione pensata appositamente per tutti gli appassionati che sentono la mancanza di una tastiera Qwerty come quella dei vecchi telefoni. Il nuovo brevetto di OPPO, infatti, mostra una cover molto particolare che sembra quasi un tuffo nel passato.

OPPO brevetta una cover con tastiera Qwerty integrata

La soluzione pensata da OPPO ricorda anche la cover Dual Screen di LG, ma a differenza di quest'ultima lo scopo non è quello di offrire un display secondario (in modo da beneficiare di una maggiore superficie). La cover brevettata dalla compagnia cinese ha la funzione di proteggere il dispositivo, ma al contempo offre anche una tastiera Qwerty abbastanza completa, perfetta per chi necessita di digitare parecchio sul proprio smartphone (magari per motivi di lavoro).

Il dispositivo mostrato nelle immagini che accompagnano il brevetto assomiglia a OPPO Reno 3 (visto il notch a goccia) e potrebbe indicare che la nuova cover sia pensata per questa gamma, o magari per la serie Find. Ovviamente si tratta esclusivamente di un'ipotesi e al momento non vi sono conferme al riguardo. Inoltre, trattandosi di un brevetto – come al solito in questi casi – non è detto che questa cover verrà effettivamente prodotta. Cosa ne pensate della soluzione di OPPO? Vorreste una custodia con tastiera Qwerty integrata oppure siete ormai abituati a scrivere da smartphone con quella virtuale?

