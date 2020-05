OPPO dà il via alla ColorOS 7 stabile: roadmap ufficiale

Dopo la pubblicazione della roadmap aggiornata dedicata all'ultima UI di OPPO, si ritorna a parlare della ColorOS 7, stavolta con buone notizie per gli utenti cinesi. Infatti l'azienda ha dato il via al rilascio della versione stabile, anche se al momento solo su alcuni modelli che rappresentano ancora una parte minima rispetto a quelli previsti.

Aggiornamento 01/05: adesso sappiamo con più precisione su quali modelli e quando arriverà la ColorOS 7 stabile. Trovate tutto all'interno dell'articolo.

ColorOS 7 Stabile comincia a fare capolino su alcuni smartphone OPPO in Cina

La ColorOS 7 di OPPO ha avuto un rilascio travagliato a causa del Coronavirus: dopo il lancio a Novembre, infatti, i lavori sono rallentati tantissimo proprio per le problematiche legate al diffondersi dell'epidemia in Cina. Di conseguenza l'aggiornamento alla nuova versione ha subito una battuta d'arresto, ma ecco spuntare i primi segnali positivi. L'azienda cinese sta rilasciando in queste ore la versione stabile dell'UI dedicata ad alcuni modelli.

Ovviamente il ritardo nel rilascio dell'aggiornamento stabile per la ColorOS 7 di OPPO è legato all'emergenza sanitaria. Ciò ha fatto slittare i beta test e di conseguenza anche l'uscita della release per tutti, arrivata infine nel secondo trimestre. Per quanto riguarda la versione Global, un po' di tempo fa abbiamo assistito all'inizio della fase beta e restiamo in attesa di ulteriori novità.

Purtroppo si segnala che il firmware in roll out è quello della ColorOS 7 base, un release un po' vecchiotta se si considera il debutto della versione 7.1 con la serie Find X2. Comunque, ecco svelata la roadmap ufficiale:

13 aprile: OPPO Find X, Find X Lamborghini, Find X Super Flash

17 aprile: OPPO Reno 2

20 aprile: OPPO Reno Z, R17, R17 New Year Edition, R17 Pro, R17 Pro New Year Edition, R17 Pro King of Glory Edition

25 aprile: OPPO Reno 2Z

15 maggio: OPPO A11, A11X

20 maggio: OPPO K5

28 maggio: OPPO R15, A9, A9X

29 maggio: OPPO K3

30 maggio: OPPO R15 Dream Mirror Edition

