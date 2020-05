OPPO Band e Enco W51 assieme a Reno 4: immagini ufficiali

Essendo un modello di quelli principali, il lancio di OPPO Reno 4 comprenderà anche la presentazione di vari accessori a corredo. Per esempio le OPPO Enco W51, modello che dovrebbe ereditare quanto visto con le W31 da noi disponibili. Ma anche e soprattutto la OPPO Band, quella che sarà a tutti gli effetti la prima smartband della società. A dircelo non sono più solamente le indiscrezioni, ma i veri e propri teaser ufficiali pubblicati sui social.

OPPO Band sarà la prima smartband del produttore e debutterà con Reno 4

Lo scorso marzo erano comparse delle immagini che ritraevano proprio la OPPO Band, mostrata da tutte le angolazioni. A farci sorgere dubbi sulla tipologia di wearable era l'anello metallico tutt'attorno. Adesso i teaser ce la mostrano più chiaramente: a dire il vero vediamo due varianti diverse, una classica ed una con questo anello. Forse quest'ultima sarà pensata per un pubblico femminile, avendo un design meno industrial e più elegante, anche nella colorazione.

Un altro dettaglio che notiamo riguarda le capacità di analisi sportiva e del sonno che avrà la smartband. Non a caso uno degli ultimi teaser OPPO ci parlava di un wearable pensato per migliorare la qualità del sonno. Che siano lo stesso dispositivo?

Per quanto riguarda OPPO Enco W51 non c'è molto che possiamo analizzare, se non che ha un design uguale a quello di OPPO W31. Almeno negli auricolari, visto che la dock di ricarica non ci viene fatta ancora vedere.

