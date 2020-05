OPPO: dal 22 maggio arrivano in Italia A52, A72 e A91

Non è mancata occasione di parlare, più di una volta, di diversi dispositivi targati OPPO dedicati solo al mercato asiatico. Nel corso di questi ultimi anni, però, il brand sta cercando di portare nel nostro Paese sempre più prodotti, arricchendo così il proprio catalogo. Troviamo, dunque, non solo prodotti di fascia media (vedi Find X2 Neo e Lite) ma anche veri e propri flagship, come Find X2 Pro. Tra pochi giorni, dunque, dovrebbero arrivare nuovi device della serie A, dunque A52, A72 e A91. Questi prodotti, infatti, saranno disponibili in Italia a partire dal 22 maggio.

OPPO e la sua serie A rimpolpano la fascia media

Non ce lo saremmo mai aspettato fino a qualche tempo fa, ma OPPO ha davvero deciso di portare qui in Italia anche alcuni prodotti della serie A. Avremo la disponibilità ad acquistare, quindi A52, A72 e A91.

OPPO A52 & A72

Dando un'occhiata inizialmente ad OPPO A72, vediamo come questo device sia dotato di un SoC Qualcomm Snapdragon 665, con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Su OPPO A52, invece, abbiamo una configurazione da 4/64GB. Tutto verrà gestito, ovviamente, dalla ColorOS 7.1. A livello estetico, poi, non troviamo particolari differenze rispetto a tanti altri prodotti presenti sul mercato. Osservando la parte frontale, infatti, trova spazio un display LDC da 6,5″ con risoluzione FHD+ (2.400 x 1080 pixel), screen-to-body-ratio del 90,5% e densità di pixel pari a 405 PPI. Non manca, poi, anche la certificazione TüV Rheinland, che dovrebbe poter proteggere l'utente dalla luce blu emessa dal display. Dal punto di vista fotografico, su OPPO A72 troviamo una quad-camera da 48MP, coadiuvata dalla presenza di una lente grandangolare da 8MP. Sotto la scocca, poi, abbiamo una batteria da 5.000 mAh, mentre sul frame destro è stato posizionato il tasto di accensione/spegnimento, con sensore per le impronte digitali integrato.

OPPO A52 sarà disponibile, come tutti gli altri, dal 22 maggio al prezzo di 199 euro, nelle colorazioni Twilight Black e Stream White. OPPO A72, invece, verrà venduto a 279 euro, nelle colorazioni Twilight Black e Aurora Purple.

OPPO A91

Con OPPO A91 ci si proietterà direttamente in un mondo diverso, dedicandosi principalmente a tutti gli amanti della fotografia. A bordo, infatti, sarà installata una quad-camera, sempre da 48MP, con stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS). Questo sarà un dispositivo davvero molto maneggevole, grazie al peso di soli 172 grammi e ad uno spessore di appena 7,9mm. A differenza di OPPO A52 e A72, però, qui il display anteriore sarà caratterizzato da un form factor diverso, con notch a goccia.

OPPO A91 sarà proposto sul mercato al prezzo di 329 euro, nella versione da 8/128GB, in due colorazioni: Lightening Black e Blazing Blue. Anche questo smartphone, dunque, sarà disponibile in Italia dal 22 maggio.

