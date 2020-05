Se siete dei geek e soprattutto se date sempre un occhio al Giappone, questa non potete proprio perdervela. Qualche giorno fa vi avevamo accennato dell'arrivo di OPPO Ace 2 in un'edizione limitata di Neon Genesis Evangelion. Ebbene, non si trattava solo dello smartphone. Infatti, la compagnia cinese ha presentato anche OPPO Watch, Enco W31, la smartband ed AIR VOOC tutti a tema EVA.

OPPO Ace 2 Neon Genesis Evangelion: una confezione da urlo!

L'OPPO Ace 2 sotto la scocca mantiene le caratteristiche della versione standard, ma già il design assume tutte le caratteristiche dell'anime uscito ormai 25 anni fa. Infatti, riprende le forme dei mecha umanoidi denominati EVA, dal caratteristico colore viola e finiture verde neon. Ma non finisce qui.

Lo smartphone arriva in una confezione tutta a tema, che richiama quelle dei prodotti della NERV a forma di capsula, in cui sono inclusi una cover, gli auricolari, il caricabatterie e persino la spilletta rimuovi SIM in tema con il device e l'anime. Anche i temi ed i wallpaper saranno dedicati ai robottoni angelici. Ma le novità non sono finite qui.

OPPO Watch, Enco W31, smartband e AIR VOOC: creato un ecosistema dedicato ad Evangelion!

Se lo smartphone ha subito attirato la vostra attenzione, il resto dei prodotti dedicati a Neon Genesis Evangelion vi prenderà completamente. Infatti, OPPO ha lanciato anche il suo Watch a tema con tanto di Watch Faces dedicate, la sua smartband, le TWS Enco W31 ed infine il caricabatterie wireless AIR VOOC. Insomma, chi si accaparrerà tutta la gamma di prodotti, avrà un sistema OPPO completo e quasi unico, difficilmente replicabile dai competitor nella fascia di prezzo.

Per quanto riguarda la prima smartband del brand cinese, OPPO Band, si tratta di una novità in arrivo prossimamente, insieme ai modelli della serie Reno 4.

OPPO Neon Genesis Evangelion Edition – Prezzi e disponibilità dei nuovi prodotti

Il nuovo OPPO Ace 2 Evangelion Edition, così come gli altri prodotti, sarà disponibile in Cina su JD.com a partire dal primo giugno, ad un prezzo di 4399 yuan (circa 559 €), nel solo taglio di memoria da 8/256 GB. Il Watch avrà un prezzo di 2199 yuan (279 €), mentre le Enco W31 costeranno 399 yuan (51 €). Infine, l'AIR VOOC avrà un prezzo di 299 yuan (38 €). Per la smartband invece non è stato comunicato ancora se uscirà il primo giugno e quale sarà il suo prezzo di vendita.

