Manca ancora l'ufficialità, ma questa immagine parla chiaro. OPPO starebbe preparando un'edizione speciale di uno dei suoi ultimi top di gamma per omaggiare Neon Genesis Evangelion. Compara in rete sul social asiatico Weibo, la foto contiene quella che viene definita EVA Transparent Edition di OPPO Ace 2. Non è la prima volta che i produttori asiatici creano versioni speciali dedicate a celebri anime e manga. Basti pensare all'ultimo iQOO Z1, di cui esiste anche una variante a tema One Piece.

OPPO Ace 2 a tema EVA nell'edizione Neon Genesis Evangelion

OPPO Reno Ace 2 EVA Transparent Edition si presenta con una back cover radicalmente modificata dalla versione standard, sfoggiando una grafica interamente dedicata alla serie televisiva di Hideaki Anno. Lungo tutto il posteriore corrono linee geometriche che rimandano la mente all'estetica dell'agenzia special Nerv, con tanto di logo centrale. Da qui deriva l'utilizzo del nome EVA, il celebre mecha guidato dai protagonisti per combattere gli attacchi degli Angeli.

Si vocifera che il suo lancio sarebbe dovuto avvenire in concomitanza con il film Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, inizialmente previsto in uscita il 27 giugno 2020. Causa Coronavirus, però, sarebbe slittato nei mesi a venire e, con esso, anche questo “nuovo” OPPO Ace 2.

