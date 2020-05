Dopo un marzo ed un inizio aprile all'insegna dell'ufficialità della sua nuova gamma top e della fascia medio-alta, OPPO torna nella categoria media e presenta in Malesia il fratello minore dell'OPPO A92s, l'OPPO A92, che dovrebbe arrivare in Europa come OPPO A52. Vediamolo nel dettaglio le conferme della scheda tecnica.

OPPO A92 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Quello che salta all'occhio dal design, che comunque sta diventando un po' uno standard della categoria, è senza dubbio la cromatura radiale delle colorazioni disponibili, che lo rende bello alla vista. Cambia il SoC, che passa da Mediatek a Qualcomm, ma perde il 5G.

Scheda Tecnica

Display TFT LCD 6.5″ Full HD+ (2400 x 1080); dimensioni di 162 x 75,5 x 8,9 mm per 192 grammi di peso; processore octa-core Qualcomm Snapdragon 665 ; GPU Adreno 610; RAM 8 GB ; 128 GB di storage espandibile tramite Micro SD fino a 256 GB ; lettore d'impronte laterale; quad camera da 48+8+2+2 MP f/1.7-2.2-2.4-2.4, macro, grandangolare e sensore profondità, autofocus e Flash LED; fotocamera frontale punch-hole da 16 MP f/2.0; Dual SIM 4G, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C, Radio FM, Jack da 3,5 mm; Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 18W ; Sistema Operativo Android 10 con ColorOS 7.1.



OPPO A92 – Prezzo e disponibilità

Al momento è disponibile solo nello store ufficiale malesiano ad un prezzo equivalente ai 250 euro, nelle colorazioni Twilight Black e Shining White. Nelle prossime settimane sapremo se arriverà effettivamente in Italia come OPPO A52.

