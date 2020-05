Oltre ad aver portato in Italia i suoi auricolari TWS Enco Free ed Enco W31, la compagnia cinese ha annunciato anche la disponibilità di OPPO A91, A72 e A52, tre nuovi modelli dedicati al nostro mercato. Curiosi di saperne di più? Allora bando alle ciance ed ecco tutti i dettagli sul trittico della serie A.

Tutto sui nuovi entry level di OPPO disponibili in Italia

I nuovi modelli della gamma A – rispettivamente OPPO A91, A72 e A52 – vanno ad arricchire l'offerta del produttore asiatico per il mercato italiano. Non solo modelli top della famiglia Find X2 quindi, ma anche dispositivi “entry level” per tutte le tasche (nonostante la definizione dell'azienda, forse sarebbe più il caso di considerarli dei mid-range, visto che sanno difendersi bene in termini di specifiche). Di seguito trovate le schede tecniche complete del trittico, seguite dalle info sul prezzo di vendita.

OPPO A91 – Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.4″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 412 PPI;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 412 PPI; dimensioni di 160.2 x 73.3 x 7.9 mm per un peso di 172 g;

processore octa-core MediaTek Helio P70 ;

; GPU ARM Mali-G72 MP3 a 900 Hz;

8 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di storage;

di storage; lettore d'impronte nel display di 3° generazione;

quad camera da 48 + 8 + 2 + 2 MP con grandangolo a 119°, lente macro (3-8 cm) e Portrait, autofocus e flash LED;

con grandangolo a 119°, lente macro (3-8 cm) e Portrait, autofocus e flash LED; selfie camera da 16 MP ;

; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 4.2, GPS, ingresso mini-jack e USB Type-C;

batteria da 4025 mAh con ricarica VOOC 3.0;

con ricarica VOOC 3.0; sistema operativo Android 9 Pie con ColorOS 6.1.2.

OPPO A72 – Scheda tecnica

Display LCD da 6.5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9; dimensioni di 162 x 75.5 x 8.9 mm per un peso di 192 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 665;

GPU Adreno 610;

4 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di storage;

di storage; lettore d'impronte digitali laterale;

quad camera da 48 + 8 + 2 + 2 MP (f/1.7.-2.2-2.4-2.4) con grandangolo a 119°, Portrait, autofocus e flash LED;

(f/1.7.-2.2-2.4-2.4) con grandangolo a 119°, Portrait, autofocus e flash LED; selfie camera da 16 MP ;

; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5, GPS, NFC e USB Type-C;

batteria da 5000 mAh con ricarica da 18W;

con ricarica da 18W; sistema operativo Android 10 con ColorOS 7.1.

OPPO A52 – Scheda tecnica

Display LCD da 6.5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9; dimensioni di 162 x 75.5 x 8.9 mm per un peso di 192 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 665;

GPU Adreno 610;

4 GB di RAM;

di RAM; 64 GB di storage;

di storage; lettore d'impronte digitali laterale;

quad camera da 12 + 8 + 2 + 2 MP (f/1.7.-2.2-2.4-2.4) con grandangolo a 119°, Portrait, autofocus e flash LED;

(f/1.7.-2.2-2.4-2.4) con grandangolo a 119°, Portrait, autofocus e flash LED; selfie camera da 16 MP ;

; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5, GPS, USB Type-C;

batteria da 5000 mAh con ricarica da 18W;

con ricarica da 18W; sistema operativo Android 10 con ColorOS 7.1.

OPPO A91, A72 e A52 ufficiali in Italia – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di OPPO A91 è di 329€ nella sola versione da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna; si tratta del modello più costoso dei tre e non a caso con OPPO A72 (4/128 GB) il prezzo scende a 279€, per poi passare a 199€ per il modello A52 (4/64 GB). Insomma, tre smartphone dedicate a tre differenti fasce ma con un obiettivo in comune: quello di offrire un entry level (più mid-range in realtà) giovanile e adatto a tutti.

I nuovi dispositivi – insieme alla serie Find X2 – sono disponibili all'acquisto da oggi sugli scaffali fisici e virtuali dei negozi del paese.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu