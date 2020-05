Uno degli smartphone più affidabili e convenienti lanciati da OPPO negli ultimi mesi è sicuramente OPPO A9 2020, che si è dimostrato un campione di autonomia (qui la recensione completa). Il medio gamma della casa cinese ha ricevuto un recente aggiornamento che ha portato le patch di Aprile.

OPPO A9 2020: patch di Aprile e miglioramento stabilità

Andando a vedere nel changelog dell'update CPH1937EX_11A.49, ci rendiamo conto che per OPPO A9 2020 sono arrivate solo le patch di sicurezza di Aprile 2020 e qualche miglioramento nella stabilità generale. Nonostante le poche novità fa sempre piacere ricevere un aggiornamento, specialmente se si tratta di un rinnovo delle patch.

Non sappiamo ancora quando questo aggiornamento arriverà per i dispositivi italiani (il roll out per tutti richiede sempre pazienza), ma l'azienda conferma l'arrivo della ColorOS 7 per il Q3 di quest'anno (si parla di luglio) quindi è probabile che non ci sarà da attendere parecchio per vedere questo minor update.

