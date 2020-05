OnePlus Z (OnePlus 8 Lite?) arriverà solo in Europa: la “conferma” da Pete Lau

Tramite un lungo post su Weibo – il Twitter cinese – il CEO Pete Lau parla della “possibilità” dell'azienda di espandersi verso altre fasce di prezzo (parlando di smartphone), offrendo qualche indizio utile per saperne di più sul futuro OnePlus Z, o OnePlus 8 Lite.

OnePlus Z (o OnePlus 8 Lite) è in dirittura d'arrivo: ecco i dettagli svelati da Pete Lau

Ormai da mesi si parla di un OnePlus di fascia media, con tutta una serie di indiscrezioni a manetta. Il lancio del dispositivo – fissato per il 16 Aprile – sarebbe stato rimandato a causa degli effetti dell'emergenza Coronavirus ma da allora i vari leak non si sono di certo fermati. A quanto pare i tempi sono finalmente maturi, tanto da spingere il CEO Pete Lau ad una serie di riflessioni su Weibo. OnePlus Z (o 8 Lite) è più vicino di quanto sembra?

Secondo quanto rivelato dal dirigente, la compagnia cinese è in procinto di lanciare “nuovi membri” della sua linea di prodotti. Nella parte conclusiva del post, Pete Lau fa il punto della situazione sulla mission del brand: condividere tecnologia di qualità con il mondo. Per questo motivo, dopo un'attenta valutazione, OnePlus ha deciso di espandere la sua linea di prodotti ed il relativo segmento di prezzo.

Questi nuovi modelli non saranno presentati in Cina, ma saranno dedicati al mercato internazionale (e diamo per scontata l'Europa). Se state pensando che Pete Lau possa fare riferimento ad prodotti non legati ai telefoni dovrete ricredervi con le ultime righe. Il CEO conferma che dopo sette anni di duro lavoro nel mercato dei device premium, ora l'azienda ha risorse sufficienti per puntare allo sviluppo di più prodotti di qualità.

Insomma, OnePlus Z (o OnePlus 8 Lite che dir si voglia) potrebbe diventare realtà nel corso delle prossime settimane (o mesi…). Inoltre, inizialmente il lancio sarà riservato solo al mercato globale: secondo Lau, l'arrivo di queste novità per il mercato interno è previsto per quanto i tempi saranno maturi. Ovviamente al momento il nome non è ancora certo e come al solito in questi casi l'ultima parola spetta sempre all'azienda.

