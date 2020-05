Max J. torna a parlare di OnePlus Z, il primo medio di gamma della casa cinese da un bel po' di tempo a questa parte. Dopo aver smentito la foto dal vivo di alcuni giorni fa, il leaker – lo stesso che ha “confermato” la data di uscita del nuovo modello – ritorna con una stoccata sul chipset che troveremo a bordo.

OnePlus Z avrà a bordo lo Snapdragon 765, secondo il leaker Max J.

I più timorosi avranno tremato nel leggere le indiscrezioni che vedevano MediaTek e il suo Dimensity 1000 come candidati papabili (come riferito dal leaker Ishan Agarwal); ebbene, senza lasciare spazio a dubbi Max J. rivela che OnePlus Z dovrebbe avere dalla sua il SoC Snapdragon 765 di Qualcomm, la soluzione più potente di fascia media realizzata dal chipmaker USA.

Tornano ai leak generali, il dispositivo dovrebbe essere ufficializzato nel mese di Luglio 2020. Si parla di un display da 6.4″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, con un foro al centro del pannello. Si vocifera di una fotocamera principale da 48 MP come il fratello maggiore così come il supporto alla ricarica Warp da 30W. Non sarebbe prevista la ricarica wireless, ovviamente per non andare ad impattare sul prezzo finale (che dovrà essere di certo parecchio più accessibile rispetto a quello dei modelli superiori).

