OnePlus Z: data di lancio ufficiosa, trapela il vetro protettivo

Una volta conclusosi il keynote della serie OnePlus 8, alcuni sono rimasti delusi e sorpresi. Sì, perché all'evento ci sarebbe dovuto essere anche OnePlus Z, quello che in precedenza veniva vociferato come OnePlus 8 Lite. Dopo aver generato una certa confusione, nei giorni successivi si è scoperto che il suo lancio sarebbe stato rimandato. La causa di questo rinvio sarebbe da ricercarsi (anche) nella situazione Coronavirus, con tutti i problemi logistici che ne sono derivati. A fare maggiore chiarezza ci pensa ora Max J., uno dei leaker più affidabili, specialmente quando si parla di OnePlus.

Aggiornamento 28/05: uno store online ha pubblicato in rete quello che dovrebbe essere un vetro protettivo per OP Z. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Aggiornamento 30/04: a poche ore dalla sua comparsa, viene smentita la prima immagine reale di OnePlus Z.

LEGGI ANCHE:

OnePlus, nuovi licenziamenti in Europa: c’è aria di crisi

OnePlus Z rimandato causa Covid-19: sappiamo quando sarà presentato

Con una semplice immagine ci viene fatto capire quale sarà la finestra di presentazione per OnePlus Z. Bisognerà attendere il mese di luglio 2020 per scoprire cosa ha in serbo per noi il team OnePlus. Ancora è presto per sapere il giorno specifico, ma è da segnalare che già prima dell'accaduto era trapelato che il lancio sarebbe avvenuto dopo i modelli top. Anche se, a dire il vero, il giorno prima della presentazione un teaser ufficiale parlava di un inedito prodotto che, alla fine, non è mai arrivato.

Dall'immagine tweetata da Max non si evince soltanto la data, ma anche il design adottato per OnePlus Z. Sarà anch'esso dotato di display forato, anche se, come accaduto fra S10 e Note 10, il foro sarà spostato al centro. I rumors parlano di un pannello 6.4″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz, chipset MediaTek Dimensity 1000 5G, batteria da 4000 mAh con ricarica 30W e tripla fotocamera da 48 MP. Il prezzo dovrebbe ammontare a circa 400£ nel Regno Unito, ovvero circa 480€ se si fa il paragone fra i prezzi britannici ed italiani.

Aggiornamento 30/04

OnePlus Z sarebbe comparso in una nuova foto dal vivo. Questo smartphone, che dovrebbe debuttare a luglio, mostra in gran parte un design che già conosciamo. Vediamo, infatti, come tale dispositivo mostri un foro centrale, posto in alto, che integra ovviamente la selfie camera.

Tutte le cornici laterali, poi, sono davvero ridotte al minimo, tranne il mento inferiore che risulta essere leggermente più marcato. Da questa prima foto intuiamo anche come, effettivamente, il sensore per le impronte digitali sia disposto sotto il display. Tutto molto bello, se non fosse che Max J. ha ancora una volta smentito la sua veridicità. E ci sentiamo di credergli, dato che in precedenza ha smentito più volte presunte immagini di OnePlus 8 e 8 Pro.

Aggiornamento 28/05

Ci vorrà ancora tempo prima di scoprire ufficialmente OnePlus Z, di cui sappiamo già alcune componenti fondamentali come il chipset. Senza contare il possibile cambio di strategia nei mercati internazionali, dettati forse da una crisi di identità. Da più tempo sappiamo anche che il modello di prossimo arrivo avrà un altro tipo di display forato. Rispetto alla serie 8, OPZ assomiglierà a Samsung Galaxy S10 con il suo foro centrale. A rimarcare questo dettaglio è l'immagine fatta trapelare con un vetro protettivo il cui ritaglio fa spazio proprio alla selfie cam nel mezzo.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu