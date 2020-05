OnePlus TV, nuovo modello in arrivo: spunta la prima certificazione

Lo scorso anno la compagnia di Pete Lau è entrata ufficialmente nel mercato delle smart TV, ma purtroppo si è trattato di un debutto limitato al solo mercato indiano. Nel corso di questi mesi il CEO del brand ha confermato che non sarebbe arrivata una versione economica e non possiamo fare a meno di chiederci se questa linea sarà seguita anche per la prossima generazione. Sì, perché OnePlus TV sembra pronta al debutto, anche se al momento si tratta solo di indizi.

OnePlus TV pronta a fare il bis: certificato un nuovo modello

1 di 2

Di recente un nuova smart TV targata OnePlus ha ricevuto la certificazione Bluetooth SIG insieme ad un telecomando dedicato. Tuttavia il documento non svela nulla sulle specifiche del dispositivo, limitandosi a confermare il numero di modello 55UA0A00, forse in riferimento alla presenza di un pannello da 55 pollici (similmente ai modelli Q1 e Q1 Pro lanciati lo scorso anno).

Altro dettaglio interessante riguarda la presenza del nuovo telecomando. Spesso i produttori tengono ad utilizzare la stessa soluzione più volte; forse l'arrivo di questo secondo modello andrà di pari passo con ulteriori novità (come nel caso della versione con Netflix) ma al momento mancano dettagli.

Per quanto riguarda le caratteristiche della prima generazione, OnePlus TV offre una pannello da 55 pollici 4K (3840 x 2160 pixel), con tecnologia QLED Dot LED con angolo di visione di 178°, refresh rate a 100 Hz ed 1.07 miliardi di colori, gestiti dal processore dedicato Gamma Color Magic.

La serie è mossa dal chipset MediaTek MT5670, soluzione composta da una CPU quad-core ARM Cortex-A53 ad 1.5 GHz ed una GPU ARM Mali-G51, con 3 GB di RAM. Non mancano una soundbar integrata a scomparsa con ben 8 speaker da 50W ed il supporto a Google Assistant.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu