OnePlus, Realme, Meizu e Black Shark aderiscono al progetto per snellire il trasferimento dei file su Android

Come ben sappiamo, all'interno dell'ecosistema Android non sempre c'è una comunanza d'intenti su alcuni punti. Sono tante le aziende che montano questo sistema operativo, dunque non sempre è facile mettere tutti d'accordo. Durante la scorsa estate, però, in merito al trasferimento dei file, Xiaomi, Vivo ed OPPO stilarono un accordo per semplificare tale procedura fra i propri prodotti. Tutto era volto alla creazione di un nuovo protocollo, qualcosa di simile a quanto già visto con AirDrop. Sembra, dunque, che anche altri brand si siano uniti alla causa tra cui OnePlus, Realme, Meizu e Black Shark.

OnePlus, Realme e Meizu implementeranno presto questa funzione nei propri device

Stando a quanto visto già lo scorso anno, questo sistema di trasferimento dei file P2P punta a snellire tali operazioni all'interno dell'ambiente Android. Solo alcune aziende, però, inizialmente hanno creduto al progetto, tra cui Xiaomi, OPPO e Vivo. Vista la sua utilità, però, pare che anche altri brand si siano fatti convincere. Black Shark, ad esempio, ha già implementato tale funzione all'interno della propria JoyUI 11 su Black Shark 2 e 2 Pro. Coloro che sono al lavoro per cercare di sfruttarlo quanto prima sono OnePlus, Realme e Meizu, che hanno dichiarato comunque di voler aderire al progetto.

Non è forse chiaro a tutti di che cosa si stia parlando. Voglio precisare, dunque, che il protocollo di trasferimento file supporta una buona varietà di formati e consente persino di condividere intere cartelle. Il protocollo supporta velocità di trasferimento file nell'ordine di 20 Mbps su una connessione stabile, che è significativamente migliore rispetto a quanto ottenuto con il semplice trasferimenti dei file tramite Bluetooth.

