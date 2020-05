OnePlus, nuovo piano di protezione dai danni accidentali: ecco come funziona

Tramite un annuncio sul forum ufficiale, OnePlus ha annunciato il debutto del nuovo piano di protezione dai danni accidentali in Europa. Precisamente sono 27 i paesi coinvolti – tra cui anche l'Italia – ed effettuando l'acquisto di uno degli ultimi flagship si potrà aggiungere in maniera opzionale questo piano aggiuntivo. Andiamo a vedere come funziona e come fare per attivarlo.

OnePlus ha lanciato il nuovo piano di protezione dai danni accidentali, dedicato agli ultimi flagship del brand

Il nuovo piano di protezione dai danni accidentali di OnePlus si pone oltre la garanzia e va proteggere il proprio dispositivo in caso di “incidenti”. Dopo aver implementato questa novità in alcuni paesi in Europa, l'azienda cinese è arrivata quota 27, offrendo un servizio a 360°. Per quanto riguarda l'Italia, il piano viene proposto in collaborazione con Allianz e si presenta in due incarnazioni. Ordinando uno smartphone OnePlus 8 e 8 Pro dallo store ufficiale (con questo potrete avere uno sconto di 10€ sull'acquisto degli accessori) si potrà scegliere un piano opzionale tra questi:

Screen Protection Plan : assicura il device contro danno allo schermo e cover posteriore da caduta accidentale o rottura per 12 mesi (59€);

: assicura il device contro danno allo schermo e cover posteriore da caduta accidentale o rottura per 12 mesi (59€); Accidental Damage Protection Plan: assicura lo smartphone contro i danni da caduta accidentale, rottura e liquidi; in questo caso è possibile scegliere da 12 e 24 mesi (69€/119€).

Insomma, si tratta di una soluzione utile per chi vuole proteggere al meglio il suo top di gamma OnePlus; con l'aumento dei prezzi – e trovandosi tra le mani prodotti sempre più premium – è ragionevole puntare ad una protezione totale, in modo da poter dormire sonni tranquilli. Per concludere vi ricordiamo che il piano è attivabile su qualsiasi versione di OnePlus 8 e 8 Pro, anche la nuova Interstellar Glow.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu