OnePlus spiega come migliorerà il Tema Scuro della OxygenOS

Da quando gli schermi AMOLED rappresentano lo standard per i modelli di fascia medio/alta, l'esigenza di avere un Tema Scuro si è fatta evidente. Anche nel caso di OnePlus, che da sempre utilizza questa tipologia di pannelli sui propri smartphone (ad eccezione del compianto X). Da quando Google l'ha introdotta nativamente in Android 10, la OxygenOS si è adeguato, introducendo progressivamente la feature. In occasione del FAQ mensile, il team incaricato ha dichiarato quali saranno le prossime ottimizzazioni.

La OxygenOS renderà l'utilizzo del Tema Scuro ancora più semplificato sui telefoni OnePlus

Fra le varie domande poste dalla community, una delle risposte al team OxygenOS riguarda proprio come migliorare il Tema Scuro. Una delle lamentele poste da parte della community riguarda un'interazione limitata per i possessori di smartphone. Per questo OnePlus ha confermato che verrà aggiunto un Quick Toggle nella tendina delle notifiche, permettendo attivazione e disattivazione del Tema Scuro con un click.

Come tutte le nuove features, verrà inizialmente introdotta all'interno delle release Open Beta. Dopo una fase iniziale di testing, che si svolgerà internamente durante maggio, verrà poi portata sulle ROM stabili per tutti gli utenti interessati.

