OnePlus porta l’Always-On Display nella OxygenOS: svelata la roadmap

È da tempo che la community di OnePlus chiede all'azienda di introdurre la modalità Always-On Display. Finora ci siamo dovuti affidare alle magie del modding, ma il team OxygenOS ha deciso di ascoltare queste richieste. Fino a qualche tempo fa l'azienda si affidava all'Ambient Display, ma finalmente anche i telefoni OP potranno usufruire della schermata sempre attiva a display spento.

Aggiornamento 04/05: se vi steste chiedendo quando arriverà, adesso c'è una roadmap ufficiale. Trovate tutto a fine articolo.

L'Always-On Display sarà disponibile anche sugli smartphone OnePlus

The top IDEA is Always-On Display. We hear you, and our OS Product team has replied: it's on our roadmap. — OnePlus (@oneplus) March 27, 2020

OnePlus ha confermato sui social che la OxygenOS riceverà un aggiornamento che aggiungerà l'Always-On Display. Quando ciò accadrà, però, non lo sappiamo ancora, ma ci auguriamo che accade in tempi non troppo dilatati. Era dai tempi di OnePlus 6T che i fan OP la richiedevano, ma la risposta dell'azienda era sempre la solita: “non vogliamo intaccare l'autonomia“. Ma evidentemente OnePlus ha deciso di venir meno a questa filosofia, mettendo la propria UI al pari a quella della maggior parte dei competitors.

“Ciao a tutti, un aggiornamento su questa IDEA. I test iniziali sul consumo di energia sono stati superati ed è ora sulla nostra tabella di marcia! Stiamo lavorando alla messa a punto dell'AOD per assicurarci che sia perfettamente ottimizzato. Tieni d'occhio la nostra Community poiché terremo tutti in contatto con ulteriori aggiornamenti, inclusa la cronologia delle versioni. Grazie!“

Bisognerà capire su quali modelli verrà rilasciato l'Always-On Display, dato che tutti i telefoni OnePlus attualmente in commercio sono dotati di schermo AMOLED. Vi lasciamo con le dichiarazioni precedenti in merito ai consumi:

“Abbiamo eseguito alcuni test sulla fattibilità di questa funzione e abbiamo scoperto che l'AOD potrebbe consumare all'incirca 350-500 mAh della batteria, il ché significa che potresti dedurre 1/2 ore dall'utilizzo quotidiano.“

Aggiornamento 04/05

Richiesta a gran voce tramite il programma IDEAS, per la funzione di Always-On Display bisognerà attendere ancora qualche mese. Lo sviluppo da parte del team software giungerà a conclusione durante giugno e soltanto dopo si lavorerà per portarla al pubblico. Ad agosto si inizierà a vederla nelle ROM Closed Beta, per poi passare a quelle Open Beta durante settembre. Per le release in formato Stabile, quindi, dovremmo parlarne da settembre/ottobre in poi.

