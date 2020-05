In questi mesi si sta verificando un fenomeno alquanto spiacevole che coinvolge i dispositivi OnePlus e Google Chrome, con problemi di crash e freeze frequenti, segnalati da tanti appassionati del brand cinese. Il browser di Mountain View non è nuovo a queste problematiche: lo scorso anno sono arrivate segnalazioni in merito a difetti di WebView su dispositivi ASUS e la compagnia statunitense è intervenuta in merito. Ma che cosa sta succedendo con OnePlus?

OnePlus e Google Chrome: tante le segnalazioni di problemi, con freeze e crash

Le prime segnalazioni di problemi di Google Chrome con i flagship OnePlus sono arrivate fin dallo scorso ottobre, con lamentele riguardo freeze e crash improvvisi. E la frequenza delle suddette segnalazioni sarebbe aumentata vertiginosamente nel corso degli ultimi due mesi. Nonostante si tratti di un difetto noto e fatto notare da tempo, al momento non è arrivata una risposta né da parte del colosso cinese né dalla stessa Google.

Il problema degli arresti anomali di Google Chrome su OnePlus sarebbe legato appunto a WebView, ma comunque la causa principale resta ancora poco chiara. Lo stesso team di AndroidPolice – una vera e propria autorità nel settore – ha cercato di mettersi in contatto con i due brand eppure le risposte scarseggiano.

Alcuni utenti – vista la gravità delle situazione – sono stati costretti a ricorrere ad un browser alternativo. Insomma, i problemi tra Chrome e vari dispositivi sono noti, eppure non sembrano essere così frequenti come con i dispositivi della casa cinese. Inoltre, va segnalato che i malfunzionamenti con WebView potrebbero dare problemi anche ad altre applicazioni.

Come sottolineato poco sopra, per ora manca ancora una risposta ufficiale. Restiamo in attesa e teniamo le dita incrociate. Voi avete riscontrato crash e freeze su OnePlus con Google Chrome? Fatecelo sapere nei commenti in basso!

