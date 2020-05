OnePlus Game Space è disponibile sul Play Store, con tante novità

Da qualche mese OnePlus sta puntando ad un tipo di strategia, lato software, molto particolare. Alcune sue applicazioni, infatti, sono state rilasciate sul Play Store, a disposizione di tutti gli utenti. Questo, dunque, potrebbe rendere meno esclusiva, nel tempo, la OxygenOS. Nonostante questo, pare che l'azienda sia convinta di questa sua scelta, introducendo nelle scorse ore anche un altro programma. Si tratta di OnePlus Game Space, dunque uno spazio dedicato a tutti i videogiocatori, con statistiche ed instant gaming.

OnePlus Game Space offre un'esperienza (quasi) unica

Dando un'occhiata al Google Play Store troviamo, ora, OnePlus Game Space. Si tratta, dunque, di un'applicazione della OxygenOS che adesso è disponibile per qualsiasi tipo di utente. Da parte del brand, dunque, c'è stata l'intenzione di fornire a tutti uno spazio entro il quale raggruppare tutti i propri giochi preferiti, fornendo anche alcune opzioni aggiuntive. Non è, comunque, un'app tanto lontana da quelle che solitamente troviamo anche su altri smartphone, dedicate al gaming. Sarà possibile, quindi, dare priorità al gioco attraverso alcune impostazioni delle notifiche e delle chiamate, ma non solo.

Con l'ultimo aggiornamento OnePlus ha aggiunto due feature: Instant Games e Game Statistics. Nella prima categoria, dunque, troviamo alcuni tipici giochi da smartphone, tra cui Microtrip, Mazes & More e Sea Battle. All'interno della seconda sezione, invece, trovano spazio tutte le statistiche di gioco dell'utente, che danno un'idea di come siano stati sfruttati i giochi sul telefono e di come questi abbiano influito sulla batteria, sulle performance e tanto altro.

Nel caso in cui foste interessati a provare OnePlus Game Space, vi lasciamo qui sotto il badge per procedere al download diretto dell'applicazione.

