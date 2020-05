OnePlus parla del futuro OxygenOS: quali novità sono in arrivo, quali no

Gran parte dell'apprezzamento maturato negli anni da OnePlus deriva dall'ottima gestione di software e relativa community. La OxygenOS è tuttora una delle UI proprietarie più apprezzate fra tutti, se non la meglio accolta dall'utenza appassionata. L'azienda vuole battere il ferro finché è caldo: per questo ha lanciato un programma come IDEAS, con cui premiare le idee migliori. Il canale dedicato permette a tutti gli interessati di proporre come migliorare la OxygenOS e votare le visioni altrui. E dopo quasi 2 mesi dal suo lancio, il team software fa il recap della situazione, confermando quali proposte sono state accolte e quali no.

Il futuro della OxygenOS illustrato dal team OnePlus: ecco cosa aspettarsi

In questo lasso di tempo, OnePlus ha ricevuto qualcosa come 5.000 IDEAS, 25.000 likes e più di 2.000 commenti. A questo punto si conclude la fase beta e nei prossimi mesi verrà rinnovato il programma. Fra tutte quelle ricevuto, sono state scelte 5 nuove features che verranno aggiunte all'interno della OxygenOS.

Always-On Display Protezione delle foto nella Galleria tramite impronta digitale Notifica sonora quando la batteria è ricaricata al 100% Cartelle nell'App Drawer Nuove opzioni per la Zen Mode

Cosa è stato scartato?

Tutto ciò è stato aggiunto nella roadmap della UI OnePlus e verrà introdotto via via con gli aggiornamenti per gli smartphone compatibili. Ma è altrettanto interessante scoprire cosa è stato scartato dall'azienda e non verrà implementato nel software, con relative motivazioni.

Notifiche Edge tramite illuminazione dei bordi del display OnePlus DeX L'azienda crede che il focus degli utenti si concentri sul trasferimento file, notifiche e controllo del telefono una volta connesso al PC. Registrazione delle chiamate Già presente in paesi come India, Cina, UK, Francia, Olanda e Bangladesh, non la porterà in tutto il mondo per evitare di violare leggi della privacy locali. Google Messaggi come app stock per SMS/RCS Modalità Studio Rischierebbe di sovrapporsi alle modalità DND, Lettura e Zen. Si sta comunque valutando di ottimizzare la modalità Lettura, permettendogli di regolare automaticamente il tempo del display, e la modalità Zen, permettendo un blocco per app singole. Supporto API per la Google Camera Soltanto uno sparuto gruppo usa la GCam al posto di quella di default e, trattandosi di un'app di terze parti, bisognerebbe ogni volta adeguarsi quando Google cambia qualcosa. Migliorare la luminosità adattiva Animazioni personalizzate per lo sblocco tramite impronta Wallpaper con meteo in tempo reale Una vera modalità ad una mano La maggior parte degli utenti utilizza quella già presente per compiere brevi azioni e non per utilizzarla in modo continuo. Dark AMOLED Aumento delle capacità dell'Alert Slider Un'opzione per limitare la ricarica della batteria all'80% Velocità di ricarica variabile Permettere agli utenti di scegliere quale app stock installare durante il setup

