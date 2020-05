Calano le vendite per OnePlus: superata da Apple e Samsung

OnePlus rappresenta una anomalia all'interno del panorama degli smartphone di provenienza asiatica. Basta guardare l'andamento delle vendite in Cina per capire che questo non è assolutamente il mercato di riferimento per l'azienda di Pete Lau. Sin dagli esordi si è preferito puntare al pubblico occidentale, ottenendo ottimi risultati soprattutto in USA e Europa del Nord. A dire il vero, però, il paese dove forse si sono raggiunti i migliori risultati è l'India, arrivando a competere ed addirittura superare brand come Apple e Samsung.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi, OPPO, OnePlus e non solo: tutti pronti per lo Snapdragon 875 a 5 nm

Il gradimento di OnePlus in India cala, in favore di Apple e Samsung

Complice un mercato altamente problematico, anche l'andamento in India nel Q1 2020 per OnePlus non è stato affatto dei migliori. Per il momento ancora non non si può parlare concretamente di OnePlus Z, pertanto si può prendere in esame soltanto la fascia premium sopra i 400$. Confrontando lo stesso periodo con quello del 2019, è evidente che il trend abbia preso una parabola discendente. C'è da far presente che il Q1 fa riferimento ad un periodo sempre intermedio per OnePlus, a cavallo fra fra OP7T e OP8.

Al contrario, la concorrenza è solita lanciare i propri top di gamma nel primo trimestre, come nel caso di Samsung. A fare eccezione sono pochi produttori come Apple, l'unica a riuscire a conquistare quote di mercato nonostante non sia forte di una nuova uscita. Alla luce dei dati di Counterpoint Research, OnePlus è passata dal primeggiare nel corso del Q2/Q3 2019 al secondo posto a fine 2019, fino a scendere in terza posizione nel Q1 2020. Ne riparleremo nel corso del Q2 2020, con le vendite della serie OnePlus 8 che potrebbero risollevare la situazione.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu