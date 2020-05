OnePlus Buds: le rivali delle AirPods in arrivo con OnePlus Z

Praticamente ogni produttore può annoverare la propria versione di cuffie true wireless, categoria ormai onnipresente causa abbandono della porta mini-jack. Fra questi non figura OnePlus, dimostratasi finora piuttosto conservativa, lanciando cuffie Bluetooth sempre dotate di cavo. È risaputo che l'azienda spesso non voglia anticipare i tempi, un po' come accade nel caso di Apple. Tuttavia, quest'ultima ha dimostrato di potersi prendere il mercato delle cuffie TWS, lanciando delle AirPods che sono presto divenute un prodotto di riferimento.

Aggiornamento 24/05: nuove immagini di quelle che dovrebbero chiamarsi OnePlus Buds. Ve ne parliamo a fine articolo.

Anche OnePlus sta per lanciare la sua versione delle AirPods

Evidentemente è arrivato anche il turno di OnePlus di gettarsi nel settore delle cuffie veramente true wireless. Lo dichiara Max J. su Twitter, leaker che si è sempre rivelato molto affidabile quando si tratta di notizie riguardanti OnePlus (e Samsung). L'ultimo post è sibillino quanto basta a farci capire cosa aspettarci: OnePlus sta preparando il lancio della sua versione delle AirPods.

Anche se non viene detto chiaramente, l'immagine allegata non lascia spazio a dubbi. Le fattezze sono pressoché identiche alla prima versione delle cuffie Apple, quindi non si tratterebbe di cuffie in-ear. Il pallino nero che vediamo sui padiglioni è il sensore di prossimità, pertanto ci aspettiamo una funzione in grado di riprodurre/stoppare la musica.

Per il momento i dettagli tecnici finiscono qua. Il periodo di lancio è suggerito per il mese di luglio, guarda caso lo stesso durante il quale dovrebbe debuttare OnePlus Z. A questo punto viene da pensare che il tutto avverrà allo stesso evento.

Nuove immagini delle OnePlus Buds | Aggiornamento 24/05

Sapevamo già come dovrebbero essere le cuffie OnePlus, ma in questo nuovo render del leaker Max J. vediamo anche la dock di ricarica. Le somiglianze con le Huawei FreeBuds 3 sono ancora più acute, anche nel nome, dato che dovrebbero chiamarsi OnePlus Buds.

