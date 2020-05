OnePlus 8T Pro: non ci sarà nessuna McLaren Edition

Da quando gli smartphone sono diventati ben più di un semplice strumento, i produttori hanno cercato modi su modi per promuoverli come tali. Questa volontà ha comportato la nascita di partnership un tempo impensabili, come quella esistente fra Huawei e Leica. Ma anche fra Huawei e Porsche, riprendendo il concetto di performance e velocità esistenti sia in ambito smartphone che automobilistico. Anche OnePlus, brand che della velocità ha fatto un proprio cavallo di battaglia, ha avuto lo stesso pensiero. Era il 2018 quando veniva lanciato una McLaren Edition di OnePlus 6T, ma a distanza di due anni questa collaborazione potrebbe essere già giunta a conclusione.

LEGGI ANCHE:

OnePlus Creative Wallpaper Contest: una raccolta dei migliori sfondi | Download

Niente più OnePlus McLaren Edition: l'azienda avrebbe interrotto la partnership

In casi come apparentemente questo, dove una collaborazione commerciale si conclude, difficilmente viene comunicato ufficialmente al grande pubblico. Le parti si dividono silenziosamente ed ognuno va per la propria strada. Ma la curiosità quando si parla di OnePlus è sempre molta, spingendo gli utenti online a spulciare in giro alla ricerca di indizi sul futuro dell'azienda. E proprio agli occhi di utente Reddit non è sfuggito un indizio che confermerebbe lo stop al sodalizio.

Andando a consultare la lista dei partner della stagione 2020 di Formula 1, fra quelli di McLaren non compare più OnePlus. A fare maggiore chiarezza ci pensa l'archivio internet WayBack, facendoci notare come fosse invece presente fino al 29 marzo 2020. A questo punto viene altamente difficile da credere che all'orizzonte possa esserci un OnePlus 8T Pro McLaren Edition. Potrebbe comunque esserci un'edizione speciale, magari con un altro brand, ma è ancora presto per sbilanciarci.

I motivi di questo divorzio potrebbero essere molteplici, ma per il momento rimane tutto nell'ambito delle speculazioni. Potrebbe semplicemente essersi interrotto fisiologicamente essendo giunto alla fine del contratto stipulato inizialmente. Ma siamo certi che i più maliziosi ipotizzeranno scarsi risultati di vendite per l'ultimo OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Anche perché, al contrario del modello procedente, quest'ultimo non proponeva nessuna considerevole differenza dal meno costoso 7T Pro. Per non parlare dell'innalzamento di prezzo avvenuta con la serie OnePlus 8 Pro: una edizione McLaren di OnePlus 8T Pro finirebbe per costare sui 1000€, se non di più.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu