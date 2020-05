OnePlus 8 e 8 Pro ora fanno parte dei YouTube Signature Devices

La lista dei dispositivi YouTube Signature Devices comprende una serie di modelli che soddisfano alcuni standard che Google ritiene necessari per poter fruire della migliore esperienza possibile sulla celebre piattaforma video. Tra i nuovi dispositivi sono entrati a far parte anche OnePlus 8 e 8 Pro, gli ultimi top di gamma della casa cinese.

OnePlus 8 e 8 Pro entrano nell'elenco dei YouTube Signature Devices

Il programma YouTube Signature Devices è stato lanciato dalla compagnia di Mountain View nel 2018, con solo 18 modelli. Da allora le cose sono cambiare radicalmente e sono stati aggiunti nuovi smartphone man mano. Tra i nuovi arrivati trovano spazio i già citati OnePlus 8 e 8 Pro, insieme ad LG V60 ThinQ, Motorola Edge ed Edge+, aggiunti di recente.

Per quanto riguarda gli standard imposti da Google, uno smartphone in grado offrire un'esperienza ottimale per YouTube deve presentare i seguenti parametri:

supporto HDR

video a 360°

decodifica 4K

frame rate elevato

codec video VP9

capacità di gestione dei DRM

Secondo quanto confermato dalla stessa Google, l'azienda USA collabora a stretto contatto con i vari produttori di smartphone in modo da verificare la presenza di queste caratteristiche a bordo dei propri modelli. Dopo aver superato una serie di test rigorosi, i dispositivi – come nel caso di OnePlus 8 e 8 Pro – entrano a far parte della selezione YouTube Signature Devices.

