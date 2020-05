Le vendite di OnePlus 8 Pro verranno limitate causa mancanza di scorte

È notizia di oggi i problemi di scorta che OnePlus sta avendo con OnePlus 8 Pro, con gli speculatori che se ne stanno approfittando a cifre folli. La copertura mediatica della notizia ha spinto l'azienda ad esporsi pubblicamente, creando un thread sul proprio forum per spiegare lo stato delle cose. Vuoi per il successo riscosso, vuoi per problemi di magazzino, allo stato attuale gli utenti di molti paesi sono impossibilitati dall'acquistare il top di gamma 2020. Per ovviare a questa problematica, OnePlus ha deciso di fare un passo indietro e rivedere le proprie politiche di vendita. Ed è subito 2014.

OnePlus 8 Pro: d'ora in poi non sarà possibile acquistarlo liberamente

A fare discutere dello storico OnePlus One non è stata soltanto la sua scheda tecnica, ma anche la tecnica di vendita adoperata. Essendo un'azienda ancora piccola per il mondo degli smartphone, OnePlus decise di attuare una politica ad inviti: senza l'invito non potevi comprarlo. Da allora la storia è cambiata e OnePlus è considerabile al pari dei brand più blasonati, per quanto non abbia ancora una capillarità tale nell'ambito delle vendite. Ad oggi non è possibile trovare gli smartphone OnePlus nelle catene di elettronica e l'unico vero canale di vendita è lo store ufficiale.

Nel comunicato di OnePlus si confermano i problemi di stock, di cui l'azienda si rammarica, in quanto è andata in contro a problemi nella filiera produttiva. Probabilmente anche causa Covid-19, non si è stati in grado di assemblare un quantitativo di terminali in grado di soddisfare la richiesta globale, arrivando a dover attendere settimane per ricevere alcuni componenti.

OnePlus ha voluto riassicurare tutti che a breve verrà ripristinata la situazione. Tuttavia, ciò non avverrà in maniera tradizionale, dato che OnePlus 8 Pro verrà proposti in delle fasi di vendita limitata per l'Europa. Si chiameranno Thursday Flash Sales: d'ora in poi sarà possibile acquistare il telefono tutti i venerdì dalle ore 11:00. Si tratta di una soluzione provvisoria, in attesa che la produzione riprenda piede, e il cui obiettivo è far sì che tutti gli acquirenti possano avere una chance di acquistarlo.

