OnePlus 8 e 8 Pro: disponibile la recovery TWRP Unofficial | Download

Mentre impazza la questione legata al sensore “a raggi X” di OnePlus 8 Pro, dall'altro lato lo sviluppo di software di terze parti dedicati alla nuova coppia di flagship continua per la sua strada in modo alquanto spedito. OnePlus 8 e il suo fratello maggiore guadagnano il supporto alla TWRP, al momento in versione Unofficial ma non per questo meno efficace.

Arriva la recovery TWRP Unofficial per OnePlus 8 e 8 Pro

Chi bazzica il mondo del modding lo sa bene: la recovery di TeamWin è una delle soluzioni migliori per smanettare con il proprio dispositivo e ricevere il supporto ufficiale è sempre una manna dal cielo. Anche se a questo giro OnePlus 8 e 8 Pro hanno ricevuto una recovery TWRP Unofficial, il risultato finale è lo stesso: grazie a questo software sarete in grado di installare Magisk, kernel personalizzati, Custom ROM e quant'altro a bordo del vostro top di gamma.

Il motivo dei ritardi della versione ufficiale è legato all'introduzione di alcune modifiche interne ad Android 10, ad opera di Google, che stanno richiedendo a TeamWin un po' di tempo. Di conseguenza, anche con questa TWRP Unofficial potrebbero essere presenti dei bug. In basso, trovate il link ai thread dedicati presenti su XDA, con tutti i dettagli e le precisazioni del caso.

