Non ci sono più OnePlus 8 Pro: c’è chi li rivende a cifre folli

Ad un prezzo di listino di 919€, il lancio di OnePlus 8 Pro ha scaldato gli animi dei fan più hardcore, legatasi al brand per il concetto di “flagship killer”. Adesso che OnePlus ha deciso di spostarsi verso lidi più mainstream, ci si chiede se questa decisione premierà o meno l'azienda. A quanto pare lo smartphone è stato molto gradito, dato che in molti paesi risulta sold out anche da diverse settimane. E questo ha portato ad una situazione abbastanza strana, dato che chi vuole acquistarlo si trova costretto a pagarlo anche più dei top di gamma più blasonati.

OnePlus 8 Pro sold out da settimane: l'impazienza costa salata

Se si guarda al mercato italiano, OnePlus 8 Pro è parzialmente disponibile: al momento è in vendita solamente la versione 8/128 GB Onyx Black, mentre quella Glacial Green e Ultramarine Blue lo saranno da domani. Al contrario, in paesi come USA ed India nessuna versione è acquistabile, risultando ancora sold out, mentre in Cina è possibile acquistarlo senza problemi. Questo ci fa anche capire quali siano i mercati dove OP8 Pro sta andando per la maggiore.

Come prevedibile, questa scarsità del prodotto sta portando gli speculatori sulle piattaforme di shopping online. Basta fare una ricerca per trovarlo in vendita a cifre ben superiori a quelle standard.

Vi starete chiedendo “Ma chi comprerebbe uno smartphone a centinaia di euro in più rispetto al suo prezzo normale?“. Preparatevi a rimanere sorpresi: le vendite del servizio americano Swappa parlano chiaro, con cifre anche superiori ai 1300$. Fa quasi strano vedere che Samsung Galaxy S20 Ultra, solitamente venduto a 1400$ (ma più facilmente svalutabile), viene venduto a meno del prezzo di 900$ di OnePlus 8 Pro.

Android Police ha provato a contattare OnePlus per chiedere delucidazioni su possibili problemi di produzione, la cui conseguenza sarebbe questa scarsità di vendite, ma non ha ricevuto nessuna risposta. Un qualcosa di legittimo, se si pensa a come la questione Covid-19 abbia stravolto il mondo su tutti i livelli.

