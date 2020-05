Problemi al display di OnePlus 8 Pro? L’azienda vi rimborsa

Seppur sia stato valutato da DisplayMate come il migliore in circolazione, è evidente che il display della serie OnePlus 8 non sia esente da problemi. Specialmente nel caso di OnePlus 8 Pro, apparentemente il più in difetto del duo. Su Reddit e nei vari thread di discussione gli utenti che hanno segnalato l'anomalia iniziano ad essere un numero non più trascurabile per OnePlus. Per questo l'azienda ha deciso di ricalibrare la garanzia sui nuovi dispositivi, dimostrandosi più elastica.

OnePlus rivede la garanzia sul display di OnePlus 8 Pro

Partiamo dall'inizio. Pochi giorni dopo la messa in vendita, alcuni degli acquirenti di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro si sono accorti che lo schermo aveva qualche criticità. In certe condizioni di luce, soprattutto tenendo la luminosità bassa, appare con un vistoso alone verde. In altri casi, invece, le tonalità nere risultano visualizzate in maniera alterata, con aberrazioni cromatiche. A seguito delle prime segnalazioni è stato rilasciato prima l'aggiornamento alla OxygenOS 10.5.3/10.5.5, seguito poi dalla OxygenOS 10.5.6. Se per alcuni il fenomeno visivo è stato mitigato, se non cancellato, per altri non c'è stata una vera e propria risoluzione.

A questo punto OnePlus si è trovata costretta a venire incontro agli utenti, sistemando di conseguenza la copertura della garanzia. La risposta dell'assistenza alla richiesta di un utente, postata su Reddit, parla chiaro:

“Dato che si tratta di un problema hardware, hai 3 opzioni per risolverlo:

Mandare il dispositivo a riparare al servizio clienti Restituire il dispositivo ed ottenere il rimborso dell'acquisto Inviare una richiesta di sostituzione sul sito ed ottenere un nuovo dispositivo.“

Adesso è ufficiale: i problemi al display di OnePlus 8 e 8 Pro sono di natura hardware. Pertanto, gli aggiornamenti software possono mitigarlo, ma non risolverlo del tutto. Per questo l'azienda ha deciso di dare la possibilità a coloro che non fossero soddisfatti di ottenere un rimborso o un dispositivo ex novo. Purtroppo OnePlus non ha molta fortuna con i display: vi ricordate i problemi di jelly scrolling della serie 5?

