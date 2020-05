OnePlus 8 Pro: la OxygenOS 10.5.9 disattiva il Color Filter, ma non era previsto

Annunciata in sordina con il lancio di OnePlus 8 Pro, la funzionalità di Color Filter ha iniziato a destare scalpore nel momento in cui si è scoperto di cosa è capace. La tecnologia di visione ad infrarossi utilizzata dalla fotocamera è in grado di vedere attraverso gli oggetti. E non c'è voluto molto prima che qualcuno la provasse per provare a vedere sotto i vestiti, con risultati controversi. Da lì è scattata la polemica: è legittimo che a dare una possibilità del genere sia un semplice smartphone? Sì, perché basta munirsi di una fotocamera o una videocamera ed ottenere gli stessi risultati. Ma capirete da voi che farlo con uno smartphone è qualcosa di molto più discreto e potenzialmente “pericoloso”.

Aggiornamento 17:45: qualcosa è andato storto nella gestione dell'aggiornamento in casa OnePlus. Ve ne parliamo a fine articolo.

LEGGI ANCHE:

OnePlus fa chiarezza sui legami con OPPO, BBK e… Oplus?

La OxygenOS 10.5.9 rende inutilizzabile il sensore Color Filter di OnePlus 8 Pro

A quel punto OnePlus si è vista costretta a fare dietrofront, rilasciando un comunicato in cui affermava di essere intenzionata a disattivare il sensore Color Filter. Dopo un primo momento di confusione, si è poi capito che questa modifica sarebbe stata apportata esclusivamente in Cina. Ma così non è stato.

Come potete vedere, nel changelog dell'ultimo piccolo aggiornamento internazionale alla OxygenOS 10.5.9 per OnePlus 8 Pro si fa menzione di questa modifica. L'installazione dell'update farà sì che il filtro Fotocromo sia temporaneamente rimosso, permettendo al team software di ricalibrarlo. Durante il mese di giugno sarà rilasciato un successivo aggiornamento che lo ripristinerà in versione corretta, per quanto non ci sia ancora una tempistica precisa.

Aggiornamento 17:45

Ha stupito la scelta di rilasciare questo aggiornamento fuori dalla Cina, date le precedenti dichiarazioni. Ma a quanto pare non era previsto che l'update venisse pubblicato, stando alle dichiarazioni dei portavoce OnePlus.

“Questo aggiornamento OTA è uscito inavvertitamente ad un numero limitato di dispositivi. Riabiliteremo il filtro nel prossimo OTA.”

Si è trattato di un errore: la OxygenOS 10.5.9 non sarebbe dovuta essere pubblicata. Gli sfortunati che hanno provveduto ad aggiornare il proprio OnePlus 8 Pro (forse soltanto in India, per ora) vedranno ripristinato il sensore nel prossimo aggiornamento.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu