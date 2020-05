OnePlus 8/8 Pro: arriva la OxygenOS 10.5.7/10.5.8 | Download

Sembra che ci siamo lasciati alle spalle le problematiche del display verde che ha afflitto la serie OnePlus 8, apparentemente risolto via update. Adesso è il tempo di passare agli aggiornamenti successivi, con la OxygenOS 10.5.7 per il primo ed anche la OxygenOS 10.5.8 per OnePlus 8 Pro. Il changelog rivela tutta una serie di migliorie per il sistema complessivo, per quanto non vengano introdotte novità rilevanti.

La OxygenOS 10.5.7 e 10.5.8 migliora il sistema di OnePlus 8 e 8 Pro

Ecco il changelog completo:

Sistema Ottimizzato il touch screen e l'esperienza di interazione Migliorati i consumi energetici del sistema Migliorato l'effetto di riproduzione video a bassa luminosità (solo 8 Pro) Migliorata la stabilità di sistema e risoluzione di problemi generali Aggiornate le patch di sicurezza Android ad aprile 2020

Bluetooth Migliorata la stabilità e la compatibilità della connessione Bluetooth

Fotocamera Ottimizzato l'effetto video HDR (solo 8 Pro) Migliorata l'esperienza di scatto e la stabilità di sistema

Connettività Abilitato il 5G per Telia Norvegia (solo 8 Pro) Migliorate le performance e la stabilità del Wi-Fi Migliorata la stabilità connettiva Ottimizzata la latenza di rete per i giochi online e migliorata la fluidità



Manca ancora un thread ufficiale di riferimento, pertanto i link al download sono un po' limitati. Per OnePlus 8 abbiamo solo il link alla versione indiana. Al contrario, per OnePlus 8 Pro è disponibile anche in versione europea. Non appena saranno disponibili aggiorneremo l'articolo.

