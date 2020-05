OnePlus 8/8 Pro: niente display verde con la OxygenOS 10.5.6

Pochi giorni dopo il rilascio di OnePlus 8 e 8 Pro, si sono moltiplicate le segnalazioni riguardo un fastidioso problema al display. I pannelli afflitti da questa criticità mostrano anomali aloni verdi, soprattutto quando tenuti a bassa luminosità. Una pecca non da poco, per due smartphone che fanno del display uno dei propri assi nella manica. L'azienda è successivamente corsa ai ripari, rilasciando un primo aggiornamento che pareva aver parzialmente risolto questo problema.

La OxygenOS 10.5.6 porta il DC Dimming su OnePlus 8 Pro

Le prime segnalazioni parlavano di una parziale risoluzione del problema, non ancora cancellato del tutto. Per questo adesso OnePlus 8 Pro sta ricevendo un ulteriore update, questa volta alla OxygenOS 10.5.6. Nuovamente, nel changelog non vi è riportato nulla, probabilmente perché non viene preso dall'azienda come un bug generale ma limitato ad alcune unità.

Sistema Fix vari e stabilità migliorata

Camera Migliorata la capacità di rilevamento dello sporco Migliorata l'esperienza fotografica con la cam anteriore Migliorata la stabilità generale

Rete Migliorata la stabilità generale



Nel changelog vengono indicati miglioramenti generali per sistema, rete e fotocamera. Ma le novità riguardano anche il display, almeno secondo i primi utenti colpiti dal problema che hanno potuto provarla. Attivando il DC Dimming non si noterebbero più le aberrazioni cromatiche di cui sopra, mentre tenendolo disattivato continuerebbero ad essere percepibili.

