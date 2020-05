Il recente arrivo di Fortnite su Google Play Store, seppur con qualche difficoltà, potrebbe aver agevolato Epic nello stringere partnership importanti, come quella con OnePlus. Infatti, il brand cinese ha stretto una collaborazione proprio con Epic Games per portare l'esperienza di gioco a 90 FPS su Fortnite su OnePlus 8 e 8 Pro (di cui è stato lanciato recentemente un Gaming Bundle).

OnePlus ed Epic Games stringono una partnership per portare i 90 FPS su Fortnite

La partnership creata tra lo sviluppatore del Battle Royale più giocato al mondo ed uno dei brand di smartphone tra i più apprezzati del globo porta in dote un aggiornamento, attualmente in rollout, che rende la gamma OnePlus 8 la prima ad offrire l'esperienza di gioco su Fortnite a 90 FPS sull'Unreal Engine, donando quindi il frame rate più alto per il prodotto di punta di Epic Games.

Il processo per portare un frame rate così alto su OnePlus 8 ha richiesto mesi di sviluppo. Inoltre, gli utenti del brand possono scaricare il gioco tramite “One Touch“, una funzione che permette una facile installazione dell'app di Fortnite tramite l'applicazione “Game Space“. Ecco le parole in merito di Tim Sweeney, CEO di Epic: “L'installazione tramite ‘One Touch' semplifica davvero il processo di installazione del software e rimuove l'attrito che di solito si trova su altri dispositivi Android. Questo è un grande passo in avanti, e insieme ai miglioramenti delle prestazioni che i team hanno attuato per quanto riguarda gli FPS, Fortnite su un dispositivo OnePlus sarà un'esperienza fantastica“.

A spiegare questo nuovo sodalizio ci pensa Carl Pei, CEO di OnePlus: “OnePlus ed Epic Games hanno creato una delle migliori esperienze di Fortnite su mobile. La OnePlus 8 series offre un'esperienza di gioco fluida, ad altissimo frame rate, difficile da raggiungere anche dall'attuale generazione di console di gioco. OnePlus crea i migliori dispositivi per il mobile gaming, grazie al nostro display leader di settore, prestazioni rapide ed una user experience progettata pensando ai consumatori che si aspettano altissime performance“.

