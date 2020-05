Il sensore Color Filter di OnePlus 8 Pro fa vedere… attraverso gli oggetti!

È passata in sordina una delle novità forse più intriganti di OnePlus 8 Pro: il sensore Color Filter. Dato l'aumento di prezzo apportato sul mercato, il produttore ha impacchettato il suo top di gamma di features hardware. Ha puntato molto sulla fotocamera, anche se la aspettiamo ancora al banco di prova di DxOMark. Ma si sa, l'esperienza a 360° non comprende esclusivamente la qualità di scatti e video, ma anche le funzioni a disposizione. Molto curiosa è l'implementazione di questo sensore, in un mondo in cui tutte le quad camera hanno come quarto sensore quasi sempre un sensore ToF o un macro.

Effetti pazzeschi con il sensore cromatico di OnePlus 8 Pro: vedere per credere

In fase di presentazione, l'azienda non si è prodigata più di molto nel comunicare di cosa è in grado il sensore Color Filter di OnePlus 8 Pro. Ecco quanto dichiarato ufficialmente:

“Ispirato alle tonalità di colore uniche utilizzate dai fotografi professionisti, OnePlus utilizza in modo innovativo una lente filtro sulla quarta fotocamera, che elabora la luce in modo diverso per generare un'immagine surreale con una tonalità di colore unica. Il filtro personalizzato trasforma la luce che passa attraverso uno spettro insolito e unico che il sensore può raccogliere. E i dati raccolti vengono quindi elaborati per generare immagini che sembrano piuttosto surreali.“

Una spiegazione non propriamente chiara, così come la stessa implementazione all'interno del software. Per avere accesso a questa modalità di scatto bisogna scavare nell'opzione relativa ai filtri cromatici di OnePlus 8 Pro e andare in fondo all'elenco. Non proprio la shortcut più di semplice accesso. Ma sono casi come questi che un'immagine parla più di tante parole.

Il principio che sta alla base di questo Color Filter è quello della fotocromia, la tecnica fotografica che si utilizza per ricavare foto a colori dai negativi B&W. In questo caso la modalità agisce quasi in modo inversa, seppur l'obiettivo sia tutt'altro: rendere trasparenti gli oggetti.

Il voit a travers des choses ce filtre mdr mais son utilité reste encore un mystère 😂 pic.twitter.com/jU0nm6Yzug — MAX • VOAO.CO (@Odrilow) May 4, 2020

Ovviamente non si tratta di una magia nera o di un qualche tipo di artificio software fittizio. Non si tratta nemmeno di un sensore bianco e nero come visto su alcuni top Huawei, bensì di un qualcosa di totalmente inedito. Il risultato ottenuto si basa sulla riflessione delle luci, qua elaborate in maniera totalmente diversa dai sensori tradizionali.

Le immagini che si ottengono con OnePlus 8 Pro vengono quasi totalmente smorzate nella saturazione dei colori, mantenendo esclusivamente le tonalità bianche, nere e tendenti al rame. Si tratta indubbiamente di un effetto molto particolare e che, nella maggior parte dei casi, vi farà ottenere foto che non avreste ottenuto altrimenti. In molti casi l'effetto potrebbe risultare un po' blando, data la palette cromatica non propriamente ampia.

L'effetto più interessante è sicuramente quello relativo alla trasparenza degli oggetti, ottenibile inquadrando determinati soggetti. Secondo i primi test degli utenti, ciò è possibile se si fotografano oggetti in plastica, specialmente nera, ma anche cose che abbiano un minimo di trasparenza intrinseca.

