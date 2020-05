OnePlus 8 Pro fa vedere sotto i vestiti: scatta la controversia?

Ha fatto scalpore scoprire una feature fotografica di OnePlus 8 Pro che ha quasi del “magico”. La sua quad camera accoglie un nuovo sensore Color Filter che – sorpresa sorpresa – riesce a farvi vedere attraverso gli oggetti. Chiaramente il suo meccanismo non funziona con qualsiasi oggetto (altrimenti sarebbe veramente magia!), bensì con determinate superfici. Il suo funzionamento ve l'abbiamo già spiegato, con tanto di sample fotografici, rendendo al meglio con dispositivi dotati di plastiche scure e lucide. Una modalità di scatto poco utile nel quotidiano ma sicuramente divertente e inedita.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi, OPPO, OnePlus e non solo: tutti pronti per lo Snapdragon 875 a 5nm

Il sensore Color Filter di OnePlus 8 Pro finirà per essere censurato?

Per questo ci ha fatto strano che a parlarcene non sia stata la stessa OnePlus ma alcuni dei possessori di OnePlus 8 Pro. Perché l'azienda non ha sfruttato una feature del genere per sponsorizzarne la commercializzazione? Siamo certi che avrebbe fatto parlare di sé, creando una cassa di risonanza pubblicitaria da non sottovalutare.

Ma forse è stato scoperto come mai OnePlus abbia deciso di non puntarci troppo, dando anche una spiegazione piuttosto vaga sul suo funzionamento.

Nell'ultimo video di Unbox Therapy si parla proprio del sensore Color Filter di OnePlus 8 Pro e della sua abilità di scattare foto suggestive. La stessa tecnica venne adottata nel 1998 da una videocamera Sony, con una modalità ad infrarossi che permetteva di vedere attraverso i vestiti. L'azienda si trovò costretta a rimuovere questa funzione, onde evitare situazioni incresciose e che avrebbero potuto portarla in sede legale. Non ci credete? Vedere per credere (occhio, è materiale NSFW)!

Nel caso di OnePlus 8 Pro l'effetto non è così evidente, ma il rischio che si possa incappare in una situazione del genere è dietro l'angolo. Questo Color Filter funziona così perché reagisce alle luci infrarosse, essendo sprovvisto del filtro IR che solitamente è integrato nei sensori tradizionali. Questo filtro è necessario per ottenere foto che siano sprovviste da interferenze ed aberrazioni cromatiche indesiderate.

Nel caso di OnePlus 8 Pro, il suo atipico sensore capta l'assorbimento di luce che hanno determinati materiali. Di conseguenza, oggetti che non sono trasparenti all'occhio umano lo sono in determinate condizioni di luminosità. Da qui a parlare di “vista a raggi X” ce ne passa. Fatto sta che alcuni utenti, non soltanto Unbox Therapy, hanno fatto delle prove, riuscendo effettivamente a vedere al di sotto di vestiti scuri.

Serviranno maggiori prove per poter effettivamente capire quanto OnePlus 8 Pro sia in grado di violare la privacy altrui. Apparentemente sembra impossibile che, inquadrando un passante, siate in grado di spiarlo nell'intimo, al contrario della succitata videocamera Sony.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu