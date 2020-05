OnePlus 8 Pro: il sensore “a raggi X” verrà disabilitato

Ha fatto molto parlare di sé la scoperta di una funzione a dir poco particolare per il modulo fotografico di OnePlus 8 Pro. Se avete seguito le notizie, probabilmente avrete letto delle capacità del sensore Color Filter. In caso contrario, sappiate che questo sensore è in grado di vedere attraverso alcuni oggetti plastici, rendendolo praticamente trasparenti. E fin qua nulla di bizzarro, anzi, si è scoperta una feature molto carina ma che – “stranamente” – non è stata promossa da OnePlus. In molti si sono chiesti, infatti, perché l'azienda non abbia preso la palla al balzo e l'abbia sfruttata nel marketing dei nuovi telefoni. E la risposta è arrivata non appena qualcuno ha provato a vedere se con questo sensore fosse possibile vedere sotto ai vestiti, con risultati forse compromettenti.

OnePlus ci ripensa e rilascerà un aggiornamento per il sensore di OnePlus 8 Pro

È bene specificare che il funzionamento di questo sensore di OnePlus 8 Pro è tutto fuorché magico. Come spiegato nell'articolo sui vestiti, sfrutta lo spettro ad infrarossi per acquisire dati altrimenti invisibili all'occhio umano. Questo fa sì che riesca a vedere la luce che passa attraverso soltanto alcuni oggetti con determinate caratteristiche strutturali. Perlopiù oggetti in plastica lucida nera così come anche alcuni vestiti scuri, ma soltanto mettendo sotto di essi oggetti ad alto contrasto e da molto vicino. In poche parole, non potete usare questa fotocamera per spiare le persone come mamma le ha fatte.

Ciò non toglie che, in circostanze piuttosto specifiche, il sensore di OnePlus 8 Pro possa finire in ballo a circostanze potenzialmente spiacevoli. Ed è per questo che OnePlus non ha deciso di sponsorizzarlo, senza rischiare così di alimentare eventuali discussioni sulla violazione della privacy. La speranza dell'azienda era che i possessori di OP8 Pro prendessero questa modalità per come è stata concepita. Non a caso è stata inserita nella sezione dei filtri cromatici: per OnePlus l'obiettivo era che il Color Filter venisse usato per alterare i colori delle foto e basta.

Ma non c'è voluto molto prima che una notizia del genere rimbalzasse per tutto il web, finendo nei titoli di giornali generalisti, laddove il fraintendimento è dietro l'angolo. Per questo OnePlus ha deciso che disabiliterà temporaneamente il Color Filter, rilasciando un aggiornamento ad hoc. La release avrà inizio nel giro di una settimana e arriverà a tutti i possessori di OnePlus 8 Pro. Non solo: l'azienda ha annunciato che avvierà azioni legali nei confronti di coloro che abbiano realizzati immagini fake per screditare l'immagine del brand.

