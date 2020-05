OnePlus 8 Interstellar Glow festeggia lo Star Wars Day 2020, disponibile nello store ufficiale

Durante l'evento di lancio di OnePlus 8, l'azienda cinese ha confermato il debutto della colorazione Interstellar Glow a partire dal 4 Maggio. Siete pronti a viaggiare in una galassia lontana lontana con il nuovo flagship del brand cinese?

OnePlus 8 Interstellar Glow è disponibile nello store ufficiale, in occasione dello Star Wars Day 2020

La versione Interstellar Glow di OnePlus 8 è disponibile esclusivamente per la variante da 12 GB di RAM e 256 GB di storage, al prezzo di 819€. Il lancio per oggi, 4 Maggio, arriva in occasione dello Star Wars Day 2020, evento annuale celebrato in tutto il mondo in cui si festeggia l'inizio della storica saga di Guerre Stellari.

OnePlus 8 nella colorazione Interstellar Glow è disponibile all'acquisto sul sito ufficiale del produttore cinese (lo trovate qui). Inoltre vi ricordiamo che con questo link potete avere uno sconto di 10€ sull'acquisto di accessori.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu