La compagnia cinese ha lanciato una nuova promo tramite lo store ufficiale – OnePlus 8 Gaming Bundle – che permette di accompagnare l'acquisto del flagship con un paio di cuffie wireless completamente gratis.

Con OnePlus 8 Gaming Bundle le cuffie Bullets Wireless Z sono gratis

Il OnePlus 8 Gaming Bundle – a dispetto del nome altisonante – non presenta un pacchetto particolarmente abbondante. Tuttavia, se siete interessanti all'acquisto dell'ultimo top di gamma del brand direttamente tramite il sito ufficiale, allora in questo caso si tratta di un'occasione particolarmente ghiotta. Infatti oltre al flagship ricevere in regalo – quindi completamente gratis – anche un paio di cuffie OnePlus Bullets Wireless Z, risparmiando quindi la bellezza di 49.95€.

Lanciate ad aprile, le nuove cuffie della compagnia cinese si presentano come una soluzione perfetta per gli appassionati di mobile gaming grazie alla modalità a bassa latenza a 110 ms (disponibile tramite la Modalità Fnatic abilitata sui dispositivi OnePlus).

Qui trovate il link all'acquisto dello smartphone: il dispositivo è acquistabile nelle colorazioni Onyx Black, Glacial Green e Interstellar Glow, con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, a 719€. Inoltre, con questo link, potrete beneficiare di uno sconto del valore di 10€ sull'acquisto degli accessori, in modo da risparmiare qualcosina nel caso vogliate accompagnare il vostro OnePlus 8 con una cover o uno dei prodotti presenti nello shop.

