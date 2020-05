La fotocamera di OnePlus 8 sarà migliorata: l’azienda spiega come

OnePlus vuole confermare la sua attenzione nei confronti della community, con un Open Ears Forum che si è tenuto nonostante la tenaglia del Covid-19. Ovviamente il tutto ha avuto luogo online, per evitare assembramenti, e il soggetto dell'ultimo evento è stata la fotocamera della serie OnePlus 8. Una serie che sta passando un momento non propriamente facile, fra problemi di scorte, vendite limitate e aggiornamenti rilasciati per errore. Mettendo da parte queste sfortunate circostanze, OnePlus ha dimostrato di sapersi migliorare, specialmente quando si parla di software.

OnePlus racconta dei miglioramenti che verranno introdotti per la fotocamera della serie OnePlus 8

A tal proposito, nel precedente Open Ears Forum ha spiegato come sia intenzionata a migliorare l'esperienza della OxygenOS, specificando cosa sarà implementato e cosa sarà scartato. Nell'evento di inizio anno, invece, si era concentrata proprio sulla fotocamera, anticipando quelle che avremmo visto come novità sulla serie OnePlus 8.

Tornando ai giorni d'oggi, il meeting di maggio è servito per fare chiarezza su quali sono le migliorie a cui OnePlus sta attualmente lavorando. Dopo aver raccolto i feedback da parte degli utenti, la compagnia si occuperà di migliorarsi sotto sei aspetti principali. Il primo riguarda la consistenza del bilanciamento del bianco fra tutte le lenti. Un altro punto su cui vuole migliorarsi è la riduzione dell'alone che si crea attorno ai soggetti negli scatti Ritratto con HDR. A proposito di Ritratto, OnePlus vuole aggiungere nuovi effetti cromatici in questa modalità di scatto con bokeh. Inoltre, c'è la volontà di ottimizzare ulteriormente il lavoro di post-processing, ovvero l'elaborazione dell'immagine dopo che si è scattato.

Per quanto riguarda la componente più software, OnePlus ha specificato che migliorerà l'interfaccia del blocco dell'auto-esposizione. In conclusione, verrà aggiunto un toggle visivo nel momento in cui la modalità Tripod verrà rivelata dallo smartphone. Tutte novità molto interessanti e gradita ma che non hanno ancora una tempistica ben specifica: bisognerà attendere le prossime OxygenOS per scoprirle.

