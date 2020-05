OnePlus 8/8 Pro: rilasciati i codici sorgente del kernel

Dopo diversi leak e rumors, finalmente OnePlus 8 e 8 Pro sono stati lanciati sul mercato. Si tratta dei due nuovi smartphone premium dell'azienda cinese, che quest'anno ha deciso di puntare ancora più in alto. Non solo per quanto riguarda le caratteristiche dei device, ma anche sotto l'aspetto del prezzo. Malgrado ciò, questi smartphone sono sicuramente molto validi, grazie anche alla OxygenOS ancora più ottimizzata. Nel caso in cui foste alla ricerca, però, di qualcosa di diverso lato software, ora potrete dedicarvi al modding su questi due modelli.

OnePlus 8/ 8 Pro, quali custom ROM arriveranno?

Da qualche ora è arrivata la notizia tanto attesa: sono stati rilasciati i codici sorgente del kernel di OnePlus 8 e 8 Pro. Finalmente, dunque, dopo qualche settimana dalla loro uscita, tutti gli sviluppatori di terze parti potranno cominciare a lavorare sullo sviluppo di ROM alternative. Non stupisce, dunque, questo tipo di scelta, dato che storicamente il brand è sempre stato molto attento a questo aspetto. Solitamente i codici venivano forniti fin dal primo giorno di uscita dei nuovi smartphone ma, stavolta, si è dovuto attendere più del dovuto.

Su GitHub troverete, comunque, i download di tutta la documentazione per procedere allo sblocco del bootloader e a tutte le operazioni successive. Vi lasciamo qui sotto il link per accedervi.

OnePlus 8 e 8 Pro – Codice Sorgente del Kernel

