OnePlus 7T: la Open Beta 3 porta i video 960 fps e 4K grandangolari

Giorni fa è stata rilasciata la ROM Beta della OxygenOS per più dispositivi, fra cui OnePlus 7T e la rispettiva Open Beta 3. Non trattandosi di una release stabile per tutti, le modifiche apportate possono non venire citate in toto. Non sorprende scoprire, quindi, che con questo aggiornamento beta è stata introdotta una modalità fotografica che potrebbe essere sfuggita ai possessori di OP7T. Mi riferisco alla possibilità di realizzare video in Super Slow Motion a 960 fps.

La Open Beta introduce i video a 960 fps su OnePlus 7T

La novità è stata scovata dall'utente sneakerspark di Reddit, postando uno screenshot della UI fotografica e relativa nuova opzione. In cima potete vedere le varie opzioni di Slow Motion: Full HD a 240 fps o HD a 480 fps e, adesso, anche 960 fps. Inoltre, sempre questo redditor ha aggiunto la presenza della modalità 4K a 30 fps tramite il sensore grandangolare.

Una precisazione: tecnicamente il sensore di OnePlus 7T, il Sony IMX586, non è in grado di filmare nativamente a 960 fps. Data la mancanza della DRAM necessaria per acquisire così tanti frame, questo avviene tramite l'interpolazione dei 480 fps nativi.

Entrambe queste nuove modalità non vengono citate nel changelog della Open Beta 3 per OnePlus 7T. Il motivo non è chiaro ma potrebbe essere legato ad un'ottimizzazione non ancora completa e che spingerebbe l'azienda a non pubblicizzarle. Se tornate indietro con la memoria, potreste ricordare che a settembre 2019 erano state promesse entrambe le novità. Beh, meglio tardi che mai.

