OnePlus 7/7 Pro: rilasciata la Open Beta 14, ecco le novità

Continua a rinnovarsi il programma di beta testing per OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro. Il team OxygenOS ha da poco rilasciato la nuova Open Beta 14, a circa due settimane dalla precedente release. Le novità sono diverse, a partire dalla risoluzione di alcuni problemi noti del sistema, fra cui comandi vocali e sparizioni improvvise nella rubrica. La Open Beta 14 aggiorna anche la modalità Ambient Display, aggiungendo nuove tipologie di orologi per la lock screen. Infine, sono state aggiunte anche le ultimissime patch di maggio per il comparto sicurezza.

Ecco le novità che la Open Beta 14 della OxygenOS porta su OnePlus 7 e 7 Pro

Come sempre, la Open Beta 14 è in fase di roll-out graduale sia per OnePlus 7 che OnePlus 7 Pro. A partire da oggi la release arriverà ai vari possessori degli smartphone che hanno aderito al programma Beta di OnePlus. Ecco il changelog completo:

Sistema Risolto il problema che comportava il non riconoscimento di input vocali in alcuni software Risolto il problema che comportava la scomparsa dei contatti nella rubrica in alcuni dispositivi Aggiunti ulteriori stili di orologio per la modalità Ambient Display Migliorata la stabilità di sistema e fix di bug noti Aggiornate le patch di sicurezza a maggio 2020

Telefono È ora possibile visualizzare le registrazioni delle chiamate nella cronologia chiamate



