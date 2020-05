Dopo la brutta faccenda della precedente release dedicata a OnePlus 7 Pro e al fratello minore, l'azienda cinese ha rilasciato la nuova OxygenOS Open Beta 13. L'aggiornamento condivide il changelog con la OxygenOS Open Beta 3 dedicata agli ex top di gamma OnePlus 7T e 7T Pro. Insomma, questo pomeriggio si rivela particolarmente interessante per tutti i possessori di uno dei modelli “recenti” del brand.

OnePlus 7 e 7 Pro | OnePlus 7T e 7T Pro | OxygenOS Open Beta 13/3 | Download

Come anticipato in apertura, il changelog completo delle OxygenOS Open Beta 13 e 3 è lo stesso. Il nuovo firmware introduce le medesime novità su OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro, aggiornando le patch di sicurezza al mese di Aprile 2020. Inoltre sono stati risolti vari problemi non meglio specificati ed è stata migliorata la stabilità generale del sistema. L'elenco delle novità continua con delle piccole migliori per l'app Telefono insieme ad una chicca per la fotocamera. La nuova funzione è in grado di rilevare lo sporco sull'obiettivo della fotocamera, invitando l'utente a pulire il modulo per ottenere una migliore rese di foto e video.

Clicca qui per il changelog completo System Optimized the volume adjustment to improve user experience Added the missing recording icon in call screen Updated Android security patch to 2020.04 Fixed known issues and improved system stability

Phone Added the ringing duration info for missed calls Now you can switch your mobile data on phone calls supported with VoLTE

Camera Added a feature which can now detect dirt on the camera lens, prompting a quick cleanup for better image and video quality



Di seguito trovate i vari link al download (nel caso non siate già utenti beta), mentre in fonte trovate i link al forum ufficiale di OnePlus, con tutti i dettagli sulle relative release.

