OnePlus 7/7T migliorano con la OxygenOS 10.3.3/10.0.11 | Download

Parallelamente al rilascio delle ultime Open Beta 14/4, la serie OnePlus 7 e OnePlus 7T si sta aggiornando in veste stabile. Per la precisione, è in fase di roll-out la OxygenOS 10.3.3 per la prima e la OxygenOS 10.0.11 per la seconda. In entrambi i casi l'aggiornamento è accomunato da features aggiuntive, a partire dal supporto Dolby Atmos per le cuffie Bullets Wireless Z. Ci sono anche delle novità relative solamente a OnePlus 7T, come l'introduzione della modalità Super Slow Motion a 960 fps.

La OxygenOS 10.3.3/10.0.11 migliorano vari comparti della serie OnePlus 7/7T

Ecco tutte le novità illustrate nel changelog completo di OxygenOS 10.3.3 e 10.0.11.

Sistema Le OnePlus Bullets Wireless Z integrano Dolby Atmos per una migliore qualità audio Ottimizzata la regolazione del volume Migliorata la durata della batteria Migliorata la stabilità di sistema e risolti bug generali Aggiornate le patch di sicurezza Android ad aprile 2020

Fotocamera Aggiunta la registrazione in Slow-motion in 720p a 960 fps (solo la serie 7T) Aggiunto il riconoscimento della lente sporca

Telefono Nuovi giochi Epic Games aggiunti in Game Space (solo India)



