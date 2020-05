Oltre ai modelli della serie 7, anche OnePlus 6 e 6T stanno ricevendo un nuovo aggiornamento, il quale porta il firmware alla versione OxygenOS 10.3.4 con alcune novità e le ultime patch di sicurezza. Andiamo a dare un'occhiata al changelog completo, con tutti i dettagli del caso.

OnePlus 6 e 6T: arriva la nuova OxygenOS 10.3.4 | Changelog e Download

Ecco tutte le novità illustrate nel changelog completo di OxygenOS 10.3.4, aggiornamento dedicato agli ex flagship (sempre apprezzati) OnePlus 6 e 6T. Come anticipato in apertura, sono presenti le patch di sicurezza del mese di maggio 2020, insieme a vari miglioramenti nella stabilità e bug fix.

Sistema Launcher di sistema aggiornato alla versione 4.1.6 Patch di sicurezza Android aggiornate a 2020.05 Migliorata la stabilità di sistema e risolti bug generali

Telefono Risolto il problema con il paese predefinito nella composizione assistita quando la SIM 2 è in roaming Nuova funzione Work-Life Balance per aiutare a stabilire le priorità delle notifiche e allocare saggiamente il tempo (solo India) Nuovi giochi Epic Games aggiunti in Game Space (solo India)



Come di consueto, l'update è in fase di rilascio per tutti i modelli supportati. Nel caso in cui preferiate procedere con il flash manuale, di seguito trovate i link al download.

